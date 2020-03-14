Перехопила пальму першості: Кейт Міддлтон принизила Меган Маркл

Меган Маркл програла Кейт Міддлтон - що відомо

Кейт Міддлтон засмутила Меган Маркл

Герцогиня Кейт Міддлтон офіційно обігнала Меган Маркл і стала найвпливовішою королівською особою в світі моди в цьому році. Про це інформує видання "Daily Mail".

Раніше почесне звання було закріплено за Меган Маркл. Наряди, в яких вона виходила у світ з 2017 року, розліталися блискавично і приводили до середнього збільшення попиту в інтернеті на 216 відсотків.

Однак герцоги Сассекські відмовилися від королівських повноважень і модне вплив Маркл ослаб. Її ефективність впала до 31 відсотка. А от показники Міддлтон зросли до 159 відсотків.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Найбільш значимий вихід герцогині Кембриджської в цьому році припав на третій день її недавнього королівського турне по Ірландії. Вона вийшла у світ в місті Голуэе у тренчі Alexander McQueen і вінтажній сукні від Suzannah London. Образ Кейт завершили клатч від Джиммі Чу і чорні замшеві чоботи від Ральфа Лорена. Попит на предмети її образу злетів від 93 до 233 відсотків.

А коли дружина принца Вільяма з'явилася на заході в простих кросівках Marks & Spencer вартістю 1 тис. гривень - попит на взуття зріс на 165 відсотків. На сайті бренду модель розпродали всього за кілька годин.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення. Під час прощання зі своїми помічниками Сассекська розплакалася, а принц зрозумів, що позбувся деяких звань.

Ми писали, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.

А також про те, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.