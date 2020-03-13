Були розчавлені: Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принц Гаррі були змушені покинути королівську сім'ю, хоча спочатку не хотіли цього

Меган Маркл і принц Гаррі покинули королівську сім'ю не без жалю. Дружина принца Гаррі расплакалась під час прощання зі своїми помічниками, а Сассекський засмутився від того, що позбувся деяких звань.

"Сказати, що вони були розчавлені - применшення. Все могло бути інакше, якщо б члени родини стали за них в найтемніші часи", - поділився головний королівський експерт.

Це рішення, за словами експерта, не було несподіванкою, якщо враховувати відсутність підтримки. У пари просто не залишалося іншого вибору, крім як піти і почати нове самостійне життя.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Гаррі був засмучений не менше Меган. "Відмова від своїх королівських обов'язків призвела до того, що його військові заслуги підійшли до кінця. Цю рану зможе залікувати тільки час", - зазначено в повідомленні.

Також відмічається, що спочатку пара не планувала йти з королівської сім'ї. Меган і Гаррі любили свою роботу і вважали, що таким чином у них вийде принести користь світу. Але є і позитивні моменти.

"Хоча майбутні тижні і місяці спричинять нові проблеми для Сассекських, пара щиро переживає почуття хвилювання з приводу майбутніх подій, які включають в себе свободу працювати в зручному для них темпі. Місцевість може трохи відрізнятися, але їх пріоритети точно такі ж, як і раніше. Збереження сім'ї - ось що важливо", - ділиться джерело.

Нагадаємо, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.

Ми писали, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.