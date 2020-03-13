ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Були розчавлені: Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення

STYLERПерсони    13.03.2020 - 07:30
Були розчавлені: Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення
Меган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл і принц Гаррі були змушені покинути королівську сім'ю, хоча спочатку не хотіли цього

Меган Маркл і принц Гаррі покинули королівську сім'ю не без жалю. Дружина принца Гаррі расплакалась під час прощання зі своїми помічниками, а Сассекський засмутився від того, що позбувся деяких звань.

"Сказати, що вони були розчавлені - применшення. Все могло бути інакше, якщо б члени родини стали за них в найтемніші часи", - поділився головний королівський експерт.

Це рішення, за словами експерта, не було несподіванкою, якщо враховувати відсутність підтримки. У пари просто не залишалося іншого вибору, крім як піти і почати нове самостійне життя.

Були розчавлені: Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішенняМеган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Гаррі був засмучений не менше Меган. "Відмова від своїх королівських обов'язків призвела до того, що його військові заслуги підійшли до кінця. Цю рану зможе залікувати тільки час", - зазначено в повідомленні.

Також відмічається, що спочатку пара не планувала йти з королівської сім'ї. Меган і Гаррі любили свою роботу і вважали, що таким чином у них вийде принести користь світу. Але є і позитивні моменти.

"Хоча майбутні тижні і місяці спричинять нові проблеми для Сассекських, пара щиро переживає почуття хвилювання з приводу майбутніх подій, які включають в себе свободу працювати в зручному для них темпі. Місцевість може трохи відрізнятися, але їх пріоритети точно такі ж, як і раніше. Збереження сім'ї - ось що важливо", - ділиться джерело.

Нагадаємо, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.

Ми писали, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.

Меган Маркл вразила відвертим визнанням: подробиці Забирайся з мого шляху: Меган Маркл принизила принца Гаррі (відео)
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся