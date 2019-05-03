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Пологи Меган Маркл: з'явилася нова інформація

STYLERЖиття    03.05.2019 - 12:42
Пологи Меган Маркл: з'явилася нова інформація
Меган Маркл (Колаж РБК-Україна)

У Меган Маркл можливо вже почалися перейми

Меган Маркл, яка з дня на день має народити свого первістка, викликала в Лондон свого довіреного візажиста Деніела Мартіна. Про це повідомляє видання Express.

Меган Маркл користувалася послугами Деніела Мартіна під час проживання в США, а також візажист прилітав до Лондона напередодні весілля Маркл і принца Гаррі, щоб зробити їй весільний макіяж. Також він був присутній на вечірці Меган Маркл в Нью-Йорку, яка була присвячена майбутньому малюку.

Королівські експерти відразу ж зробили припущення, що наближається момент пологів і особистого візажиста Меган Маркл викликала, щоб він привів у порядок її зовнішність відразу після народження дитини.

Пологи Меган Маркл: з'явилася нова інформація

Меган Маркл (Getty Images)

Крім того, у фанатів королівської сім'ї закралися підозри, що дитина вже з'явилася на світ, але члени королівського палацу зберігають мовчання.

Батько Меган Маркл був помічений за виносом їжі з суші-ресторану Теріякі в прибережному місті Росарито, Мексика. І хоча він не збирається відвідати дочку, щоб подивитися на новонародженого внука, відсвяткувати його народження, на думку фанатів, він може і на відстані.

Також шанувальників королівського палацу насторожив той факт, що букмекерська контора PaddyPower зупинила прийом ставок. Представники букмекерської контори заявили, що припускають прибуття дитини Меган Маркл і принца Гаррі вже в найближчу добу.

Проте на даний момент немає жодного підтвердження того, що пологи у Меган Маркл почалися, але також спростування цієї інформації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл потрапила у скандал через привітання принцеси Шарлотти.

А також розповідали про те, що герцогиня Сассекська збирається порушити ще одну традицію.

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