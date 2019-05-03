Поняття не маю: принц Вільям зробив заяву про Меган Маркл

Принц Вільям віджартувався на питання про Меган Маркл і дату її пологів
Коли народить Меган Маркл - не знають навіть її родичі і члени королівської родини.
Нещодавно спадкоємець британської корони принц Вільям під час візиту в Нову Зеландію поспілкувався з журналістами і простими жителями містечка Крайстчерч, які не втратили шанс запитати його про те, чи знає герцог Кембриджський, коли його брат з дружиною вперше стануть батьками (хоча б приблизно).
На це питання Вільям з посмішкою відповів, що у нього "немає телефону", тому він не може зателефонувати і дізнатися, чи народила герцогиня Сассекська.
"О, у мене немає з собою телефону. Тому поняття не маю! Ви, напевно, дізнаєтесь про це раніше, ніж я!" - сказав Вільям.
Момент розмови британського принца з шанувальниками і представниками ЗМІ потрапив на відео.
Any sign of the royal baby? Why doesn't Prince William suffer from jet lag? Prince William was full of smiles this afternoon, enjoying meeting and having some friendly jokes with the NZ public as he attended a walkabout in Christchurch. #princewilliam #christchurch #royals #royalvisit #royalvisitnz #babysussex #harryandmeghan #dukeofcambridge #britishroyals #princeharry Marie Han
Принц Вільям висловився про пологи Меган Маркл
Тим часом стало відомо, що Меган Маркл викликала особистого візажиста. У королівських колах говорять, що наближається момент пологів, і Даніель Мартін приїхав до герцогині, щоб привести в порядок її зовнішність відразу після народження малюка.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вагітна герцогиня Сассекська збирається порушити ще одну королівську традицію.