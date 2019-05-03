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Поняття не маю: принц Вільям зробив заяву про Меган Маркл

STYLERПерсони    03.05.2019 - 14:01
Поняття не маю: принц Вільям зробив заяву про Меган Маркл
Принц Вільям і Меган Маркл (Колаж РБК-Україна)

Принц Вільям віджартувався на питання про Меган Маркл і дату її пологів

Коли народить Меган Маркл - не знають навіть її родичі і члени королівської родини.

Нещодавно спадкоємець британської корони принц Вільям під час візиту в Нову Зеландію поспілкувався з журналістами і простими жителями містечка Крайстчерч, які не втратили шанс запитати його про те, чи знає герцог Кембриджський, коли його брат з дружиною вперше стануть батьками (хоча б приблизно).

На це питання Вільям з посмішкою відповів, що у нього "немає телефону", тому він не може зателефонувати і дізнатися, чи народила герцогиня Сассекська.

"О, у мене немає з собою телефону. Тому поняття не маю! Ви, напевно, дізнаєтесь про це раніше, ніж я!" - сказав Вільям.

Момент розмови британського принца з шанувальниками і представниками ЗМІ потрапив на відео.

Принц Вільям висловився про пологи Меган Маркл

Тим часом стало відомо, що Меган Маркл викликала особистого візажиста. У королівських колах говорять, що наближається момент пологів, і Даніель Мартін приїхав до герцогині, щоб привести в порядок її зовнішність відразу після народження малюка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вагітна герцогиня Сассекська збирається порушити ще одну королівську традицію.

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