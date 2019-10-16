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Принц Гаррі розплакався, розповідаючи про сина: зворушливе відео

STYLERПерсони    16.10.2019 - 10:34
Принц Гаррі розплакався, розповідаючи про сина: зворушливе відео
Меган Маркл, принц Гаррі і син Арчі (фото: royal.uk)

Меган Маркл і принц Гаррі відвідали незвичайну церемонію нагородження

Меган Маркл і принц Гаррі стали гостями щорічної церемонії вручення премій WellChild Awards. Особливістю заходу є те, що нагороди отримують тяжкохворі діти і підлітки, які з мужністю справляються зі своїми недугами.

Принц Гаррі виступив з промовою, в якій розповів, що минулоріч також був на церемонії з дружиною. І тоді Меган була вже вагітна їх первістком, але про це ще ніхто не знав, крім них.

Принц Гаррі розплакався, розповідаючи про сина: зворушливе відео

Меган Маркл і принц Гаррі на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Герцог Сассекський помітно нервував виголошуючи промову, і в якийсь момент його охопили емоції.

"Ми вже знали, що у нас буде первісток - більше ніхто ще тоді не знав, але ми знали. І я пам'ятаю..." - голос принца Гаррі зірвався, він опустив голову, намагаючись впоратися з переживаннями. До нього підбігла ведуча заходу, а гості в залі підтримали герцога гучними оваціями.

Меган Маркл і принц Гаррі на WellChild Awards (фото: twitter.com/WellChild))

Принц Гаррі зізнався, що тепер, коли він став батьком, він став зовсім інакше дивитися на всі труднощі, з якими стикаються хворі діти та їх батьки.

"Це зачіпає закутки моєї душі, які я так ніколи й не зміг би зрозуміти, якщо б у мене не з'явилася власна дитина", - сказав у своїй емоційній промові принц Гаррі.

Принц Гаррі розплакався, розповідаючи про сина (відео: twitter.com/WellChild)

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