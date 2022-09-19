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Похорон королеви Єлизавети II: Кейт Міддлтон приїхала разом із дітьми

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Великобританія, Понеділок 19 вересня 2022 16:29
Похорон королеви Єлизавети II: Кейт Міддлтон приїхала разом із дітьми Фото: Кейт Міддлтон на похороні королеви Єлизавети II (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Великобританія та весь світ прощаються з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня. На похороні присутні глави багатьох держав, від України приїхала перша леді Олена Зеленська, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та посол Вадим Пристайко.

Першими за труною Її Величності йдуть її найближчі родичі - сини та дочка, онуки з дружинами та правнуки - принц Джордж і принцеса Шарлотта.

З ким приїхала принцеса Уельська Кейт Міддлтон на похорон – читайте нижче.

У Вестмінстерське абатство, в якому 19 вересня проходить церемонія прощання з королевою Єлизаветою, принц Вільям прибув разом із дружиною Кейт Міддлтон та старшими дітьми - принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою. 4-річний Луї залишився вдома.

Судячи з фотографій, Кейт Міддлтон їхала в одному автомобілі з дітьми та королевою-консортом Каміллою. Під час панахиди діти та Кейт стояли поряд із принцом Вільямом. А потім - вони знову розділилися і Кейт приєдналася до Камілли та Меган Маркл.

Похорон королеви Єлизавети II: Кейт Міддлтон приїхала разом із дітьмиПохорон королеви Єлизавети II: Кейт Міддлтон приїхала разом із дітьмиПохорон королеви Єлизавети II: Кейт Міддлтон приїхала разом із дітьми

Фото: Похорон королеви Єлизавети II (Getty Images)

9-річний принц Джордж був одягнений у темно-синій костюм, його батько принц Вільям – у військовій формі. А Кейт Міддлтон та 7-річна принцеса Шарлотта були в чорних пальтах та капелюшках.

Як зазначає принцеса Уельська, її старший син Джордж усвідомлює, наскільки важливою людиною була його прабабуся. А ось малюк Луї поки що не все усвідомлює і ставить багато запитань.

Правнуки називали королеву Єлизавету ласкаво gan-gan – це прізвисько для неї вигадав принц Джордж.

Похорон королеви Єлизавети II: Кейт Міддлтон приїхала разом із дітьмиПохорон королеви Єлизавети II: Кейт Міддлтон приїхала разом із дітьми

Фото: Похорон королеви Єлизавети II (Getty Images)

На похороні також присутні й інші онуки королеви Єлизавети - 18-річна Луїза та 14-річний Джеймс, діти принца Ендрю.

Варто зазначити, що попри тимчасове перемир'я в королівській родині з нагоди жалоби, Кейт Міддлтон і Меган Маркл трималися на похороні подалі одна від одної.

Вони окремо їхали у Вестмінстерське абатство, окремо стояли на службі, і фотографи зняли їх поряд лише один раз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали повний графік похорону королеви Єлизавети II.

А також ми повідомляли, хто відвідав церемонію прощання з королевою Єлизаветою II.

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Єлизавета II
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