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Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

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Лондон, Понеділок 19 вересня 2022 16:10
Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II Фото: Похорон Єлизавети II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Вестмінстерському абатстві 19 вересня відбувається похорон королеви Єлизавети II, яка спочила 8-го числа. Після траурної церемонії монархиня возз'єднається зі своїм чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, в меморіальній каплиці короля Георга VI, який помер у квітні минулого року.

Дивіться нижче в матеріалі фото з цієї величної історичної події.

Траурні заходи розпочалися о 08:30 (за Київським часом) і триватимуть цілий день.

О 08:30 Вестмінстер-хол, де протягом чотирьох днів знаходилася труна королеви, зачинився для публіки. Відбувалася підготовка до державного похорону.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Траурна процесія прощання з Єлизаветою II (фото: Getty Images)

О 10:00 Вестмінстерське абатство відкрилося для конгрегації з 2000 осіб, до якої увійшли світові лідери та іноземні члени королівської родини.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер та чинний прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс залишають Вестмінстерське абатство (фото: Getty Images)

О 12:35 військовослужбовці 1-го батальйону гренадерської гвардії Королеви підняли труну з катафалка у Вестмінстер-холі та перенесли її процесією до Державного артилерійського лафета Королівського флоту.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Церемонія прощання у Вестмінстерському абатстві (фото: Getty Images)

О 12:44 артилерійський лафет, запряжений 138 кавалеристами зі складу військово-морських сил Великої Британії, вирушив із двору Нового палацу до Вестмінстерського абатства.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Прощання з королевою (фото: Getty Images)

За ним пішки йшли король Чарльз та члени королівської родини, включаючи принців Едуарда, Ендрю, Вільяма, Кейт (їхніх дітей) та Гаррі з Меган, а також принцесу Анну.

Труна королеви під час повільної процесії мала рухатися зі швидкістю 75 кроків на хвилину, не більше, ні менше.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Король Британії Чарльз III і принцеса Анна (фото: Getty Images)

О 12:52 процесія прибула до західних воріт Вестмінстерського абатства, де труну підняли з лафета і перенесли для панахиди.

О 13:00 розпочалася служба, яку провів декан Вестмінстера. Прем'єр-міністр Ліз Трасс та генеральний секретар Співдружності провели читання.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, Кетрін, принцеса Уельська, принц Гаррі і Меган, герцогиня Сассекська, у Вестмінстерському абатстві (фото: Getty Images)

О 14.00 прозвучав Державний гімн та плач у виконанні Королівського волинника, що завершив державну панахиду.

Потім труну підняли з катафалка і носії пронесли її процесією через Великі західні ворота до Державного гарматного лафета, який розташований за межами Західних воріт.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Меган, герцогиня Сассекська, королева-консорт Камілла, принц Джордж, Кетрін, принцеса Уельська та Софі, графиня Вессекська (фото: Getty Images)

О 14:15 процесія, яку очолила Королівська канадська кінна поліція та співробітники Національної служби охорони здоров'я, вирушила до Веллінгтонської арки. Королівський загін, Королівська кінна артилерія в Гайд-парку провели стрільбі з гармат, а дзвони Біг-Бена дзвонили упродовж усієї процесії.

Світ прощається з королевою. Фото зі скорботної церемонії поховання Єлизавети II

Король Чарльз III (фото: Getty Images)

О 15:00 після прибуття у Веллінгтон-Арк труну підняли на державний катафалк, який вирушив у Віндзор. Коли катафалк рушив, парад віддав королівський салют і прозвучав національний гімн.

Далі процесія продовжиться, поки о 18:00 труну опустять до Королівського склепу.

Її Величність Єлизавета II буде похована поруч зі своїм покійним чоловіком, герцогом Единбурзьким, у Меморіальній каплиці короля Георга VI.

Нагадаємо, що королева Єлизавета II померла 8 вересня у шотландському замку Балморал після того, як її здоров'я різко погіршилося. Її Величності було 96 років, вона правила Британією протягом семи десятиліть.

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Єлизавета II
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