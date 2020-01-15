Меган Маркл прийняла рішення без принца Гаррі: про що мова

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Відомий астролог пояснила, що означає вихід Меган Маркл з королівської сім'ї

Меган Маркл уприйняла рішення вийти зі складу членів королівської сім'ї одноосібно, а її чоловік просто з нею погодився. Таку думку висловила відомий астролог Валентина Виттрок.

Вона розповіла, що рішення підноситься як спільне, але насправді гороскоп Меган Маркл вказує на те, що вона приймала його сама.

"ЗМІ всього світу написали про те, що герцог і герцогиня Сассекські вирішили вийти з королівської сім'ї і жити, як кажуть у таких випадках, своїм розумом і, що не менш важливо, своєю працею. Зрозуміло, їх рішення подається як загальне, прийняте спільно. Але якщо подивитися на гороскоп Меган, то стане зрозуміло, що ні про яке спільне рішення не йдеться: Маркл приймала його особисто, без оглядки на думку чоловіка. Його Венера стоїть на Місяці Меган, до того ж там у герцогині Сассекської знаходяться Сатурн і Юпітер", - розповіла Валентина Виттрок в інтерв'ю виданню "Факти".

Вона додала, що герцогиня Сассекська – людина, якій завжди чогось не вистачає. Вона завжди буде прагнути отримати те, чого у неї немає.

"З одного боку, такі люди, як Меган, затиснуті зовнішніми рамками, що деколи виглядає як комплекс неповноцінності, який вони, зрозуміло, ретельно камуфлюють, приховуючи його за розкутою поведінкою, хоча вона їм не властива — вони просто грають роль вільних і невимушених. З іншого, Юпітер вимагає поклоніння, до якого така людина буде прагнути будь-якими доступними йому шляхами і засобами. Не варто забувати, що Меган до того ж ще і Левиця за знаком зодіаку. Йдучи під вінець з принцом Гаррі, вона в мріях вже бачила себе на троні, але місце виявилося зайнятим. Можна сказати, що Кейт Міддлтон переграла її за всіма статтями. І тоді герцогиня Сассекська вирішила довести, що саме вона, а не її суперниця є "королевою сердець", - додала астропсихолог.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Вона пояснила, що Меган Маркл порахувала хід з відмовою демократичним, який додасть їй популярності в очах британців. Валентина Виттрок зазначила, що Меган Маркл не стала зіркою першої величини в Голлівуді і зовсім необов'язково, що їй зараз будуть пропонувати прибуткові контракти. А принц Гаррі не має ніякої професії, яка могла б прогодувати його сім'ю.

"Навіть якщо б відносини з членами королівської сім'ї склалися у неї в десятки разів краще, вона все одно була б незадоволена. Маркл все робила назло своїм новим родичам: носила наряди, які не рекомендувала надягати глава королівської сім'ї, Єлизавета II, народжувала не в тій клініці, в якій традиційно з'являються на світ королівські нащадки, не вийшла до преси і фотографів відразу ж після пологів, як це робила Кейт Міддлтон. Вони з Гаррі навіть на Різдво до його бабусі, королеви Єлизаветі II, не приїхали, чого раніше ніхто собі не дозволяв. Меган скрізь і в усьому намагалася показати характер, і цей її вчинок — тої ж властивості", - сказала Виттрок і пояснила це норовистістю гороскопу Меган Маркл.