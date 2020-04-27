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Меган Маркл і принц Гаррі потрапили у халепу: самі нарвалися

STYLERПерсони    27.04.2020 - 06:59
Меган Маркл і принц Гаррі потрапили у халепу: самі нарвалися
Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в скандал (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили у брехні

Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в скандал через те, що почали сваритися з журналістами. Судовий позов подружньої пари проти британського таблоїду виявився не зовсім вдалим, адже тепер на них ополчилися безліч недоброзичливців.

"Меган вважає, що вона мати Тереза в джинсах Versace. В їх обманутому світі Гаррі і Меган шануються як доброзичливі, піднесені істоти, які доставляють суп нужденним", - іронічно заявляють джерела.

Британські ЗМІ стверджують, що свобода преси є важливим аспектом журналістики, заявляючи: "Якщо вам не подобається, як повідомляється про ваші дії, спробуйте змінити свої дії".

Журналісти вважають, що засоби масової інформації мають повне право повідомляти те, що вважають за потрібне і повинні мати думку про те, добре це чи погано. Однак це не може бути засновано на брехні.

На даний момент видавець "The Mail on Sunday" відмовляється від звинувачень в тому, що лист Меган, адресований батькові, було відредаговано його підлеглими, а також заявив, що інформацією поділилися близькі люди Маркл. Як обернеться справа в кінцевому підсумку - невідомо.

Нагадаємо, що Меган Маркл порадує фанатів довгоочікуваним інтерв'ю.

Ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі опинилися в центрі скандалу.

А також про те, що Меган Маркл отримала "яскраву" характеристику від знайомих. Канадський журналіст порівнює дружину принца Гаррі з "професійним перевертнем".

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