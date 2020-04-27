Меган Маркл и принц Гарри угодили в неприятности: сами нарвались

Меган Маркл и принц Гарри попали в скандал (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл и принца Гарри обвинили во лжи

Меган Маркл и принц Гарри угодили в скандал из-за того, что начали разбирательства с журналистами. Судебный иск супружеской пары против британского таблоида оказался не совсем удачным, ведь теперь на них ополчилось множество недоброжелателей.

"Меган считает, что она мать Тереза ​​в джинсах Versace. В их обманутом мире Гарри и Меган почитаются как доброжелательные, возвышенные существа, которые доставляют суп нуждающимся", - иронично заявляют источники.

Британские СМИ утверждают, что свобода прессы является важным аспектом журналистики, заявляя: "Если вам не нравится, как сообщается о ваших действиях, попробуйте изменить свои действия".

Журналисты считают, что средства массовой информации имеют полное право сообщать то, что считают нужным и должны иметь мнение о том, хорошо это или плохо. Однако это не может быть основано на лжи.

На данный момент издатель "The Mail on Sunday" отказывается от обвинений в том, что письмо Меган, адресованное отцу, было отредактировано его подчиненными, а также заявил, что информацией поделились близкие люди Маркл. Как обернется дело в конечном итоге - неизвестно.

Напомним, что Меган Маркл порадует фанатов долгожданным интервью.

Мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри очутились в центре скандала.

А также о том, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".