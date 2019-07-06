Меган Маркл і принц Гаррі зі скандалом хрестили Арчі: перші офіційні фото

Меган Маркл і принц Гаррі хрестили свого первістка Арчі у Віндзорському замку в каплиці Святого Георгія перед невеликою групою з 25 друзів і членів королівської сім'ї. Обряд провів архієпископ Кентерберійський. Церемонія 6 липня пройшла "під грифом секретно" - не дивлячись на величезний ажиотож в суспільстві і натовпи охочих побачити подружжя герцогів Сассекських, присутніх у Віндзорі з різних куточків світу. Як пише The Sun, молодий батько наполіг, щоб захід був якомога приватнішим.

Крім того, хресні батьки восьмитижневого принца були не названі.

Після цього на офіційній Facebook-сторінці королівської родини показали перші фото з хрещення і "відзвітували" про захід.

"Сьогодні сина герцога і герцогині Сассекських Арчі хрестили в приватній каплиці у Віндзорському замку. Принц Уельський, герцогиня Корнуолл і герцог і герцогиня Кембриджські були присутні на хрещення", - йдеться в публікації.

Ця перша офіційна фотографія була зроблена в Зеленій вітальні у Віндзорському замку.

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Сидять (зліва направо): герцогиня Корнуолла, герцог Сассекський, Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор, герцогиня Сассекська, герцогиня Кембриджська

Стоячи (зліва направо): принц Уельський, міс Доріа Регланд, леді Сара МакКрокодейл, леді Джейн Феллоуз, герцог Кембріджський.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Ця друга фотографія герцога і герцогині Сассекської та Арчі була зроблена в Рожевому саду в замку.

На обряд хрещення Арчі прибули Кейт Міддлтон і принц Вільям, причому герцог Кембріджський в чорних сонцезахисних окулярах сам був за кермом. Ато заїхало на територію замку з заднього входу, і розглянути членів королівської сім'ї фанатам, які з ранку вишикувалися на вулицях, толком не вдалося.

Бабуся і дідусь принц Чарльз і Камілла прилетіли у Віндзорський замок на приватному вертольоті. Ймовірно, кілька інших гостей також скористалися цим видом транспорту, так як шанувальники не бачили їх прибуття.

Меган Маркл і принц Гаррі "таємно" хрестили сина Арчі (Фото: thesun.co.uk)

Улюблена няня принца Гаррі Тіггі Брук приїхала на обряд хрещення на автомобілі, відразу ж породивши в британській пресі догатки, що вона стане "хресної феєю" маленького Арчі.

Син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі (Ілюстративне фото: Getty Images)

Треба сказати, що численні шанувальники Маркл і Гарії, які марно прочекали у Вінздорі весь цей час, були вкрай розчаровані. На їхню думку, таємне хрещення Арчі стало черговим випадком порушення монарших традицій - інші члени королівської сім'ї "таємну операцію" в подібному випадку не влаштовували.

За словами експерта з громадських зв'язків Марка Борковські, герцог і герцогиня Сассекські повели себе як зірки Голлівуду.

"Це неправильно. Особливо якщо враховувати, що перед народженням Арчі герцог і герцогиня Сассекські провели дорогий ремонт у своїй новій резиденції за рахунок підданих. Адже це прості британці заплатили 2,4 млн фунтів зі своєї кишені", - обурюється він, називаючи таємне хрещення "великою помилкою".

Меган Маркл і принц Гаррі хрестили Арчі 6 червня (Ілюстративне фото: Getty Images)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл вирішила заощадити на церемонії хрещення свого сина Арчі.

Раніше повідомляли про те, що як претенденток на роль хрещених були названі Амаль Клуні і Опра Уїнфрі.