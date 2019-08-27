Меган Маркл і принц Гаррі отримали категоричну відмову королеви

Меган Маркл і принц Гаррі отримали відмову королеви Єлизавети II. Британський монарх не дозволила герцогам Сассекським оселитися разом з нею у Віндзорському замку. Про це пише британський таблоїд Sunday Times.

Ні для кого не секрет, що харизматичний принц Гаррі завжди був улюбленцем королеви Єлизавети II, незважаючи на свої часом скандальні витівки. Але якщо принцу прощалися п'яні вечірки, коли він парубкував, то шлюб з американською актрисою Меган Маркл, очевидно, став останньою краплею в чаші терпіння королеви.

Меган Маркл, принц Гаррі і королева Єлизавета II (фото: royal.uk)

Так, нещодавно стало відомо, що герцоги Сассекські спочатку планували оселитися після весілля разом з Єлизаветою і її чоловіком принцом Філіппом у Віндзорському замку. І Гаррі звертався до бабусі з проханням виділити для нього і Меган апартаменти в королівській резиденції.

Але Єлизавета II відповіла онукові категоричною відмовою і не погодилася пускати їх до себе на постій. Замість цього королева виділила молодятам досить скромний Фрогмор-хаус, який до ремонту був у жалюгідному стані. Будинок Меган і Гаррі знаходиться неподалік від Віндзорського замку - до нього можна легко дійти пішки.

Віндзорський замок (фото: wikipedia.org)

Варто відзначити, що на капремонт цього котеджу пара витратила мільйони фунтів стерлінгів грошей платників податків.

Королівський експерт Хьюго Вікерс розповів, що в житловій частині Віндзорського замку насправді безліч порожніх спалень та інших приміщень, в яких могли розміститися принц і його дружина, а також їхні майбутні діти. Проте королева, можливо, визнала їх невідповідними для молодої сім'ї.

Фрогмор-хаус (фото: pinterest.com)

До речі, нещодавно ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не мають права вагітніти одночасно, оскільки це заборонено протоколом. Такі правила встановила Єлизавета II.

Раніше також повідомлялося, що Меган Маркл вперше за всю історію королівської сім'ї найняла для сина Арчі Харрісона темношкіру няню.