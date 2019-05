Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали малюка (фото, відео)

Меган Маркл дуже личить материнство

Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали новонародженого сина, який з'явився на світ в понеділок, 6 травня. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Герцоги Сассекські, як і обіцяли, показали свого первістка в середу, 8 травня, по прибуттю в резиденцію в Віндзорі.

Меган Маркл і принц Гаррі показали дитину (фото: twitter.com/PA)

На фото Меган і Гаррі світяться щастям. Користувачі мережі відзначають, що Меган трохи набрала ваги з часу останньої появи на публіці. Але, тим не менше, всі сходяться до того, що герцогині Сассекській дуже личить материнство.

Навести красу Меган допомагав давній приятель - стиліст Деніел Мартін, який раніше розробляв її весільний макіяж.

Хлопчик народився здоровим вагою 3 кілограми 300 грамів, о 5 годин 26 хвилин за місцевим часом.

У мережі також опублікували відео з фотосесії, на якій пара дає коротку прес-конференцію. Сина на руках тримає гордий тато, а мама приймає привітання.

"У нього наймиліший характер, він дуже спокійний", - сказала про свого малюка Меган.

Meghan and Harry could not hide their delight as they posed for pictures with their baby son. Meghan said: “He has the sweetest temperament, he’s really calm.” pic.twitter.com/OsW6vgRHnt