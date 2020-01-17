Нові обличчя: кому дісталися обов'язки Меган Маркл і принца Гаррі після їх зречення

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

На перший час королівська сім'я знайшла вихід із ситуації

Відмова Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків та їх подальший переїзд у Канаду став справжньою світовою сенсацією 2020 року. Британські ЗМІ кожен день "розкопують" нові деталі сімейної драми, хоча монарший двір намагається зберігати зовнішню незворушність. При цьому герцоги Сассекські обіцяли, що не збираються закидати свою соціальну діяльність. Зазначимо, що принц Гаррі є засновником благодійної організації Sentebale, яка допомагає дітям та підліткам. Крім того, пара пообіцяла при необхідності підтримувати важливі виїзди та рішення Єлизавети II. Проте офіційні візити герцогів Сассекських на 2020 рік були розписані набагато заздалегідь їх офіційної заяви 8 січня. А це означає, що тепер комусь з членів королівської сім'ї доведеться хоча б на найближчий час замінити Меган і Гаррі.

Звичайно ж, багато шанувальників королівського двору Великобританії були впевнені, що тепер вони частіше зможуть бачити Кейт Миддотон і принца Уильяама. Однак рішення монархів було не настільки очевидним. Зрештою, у герцогів Кембриджських є маса своїх турбот на найближчий час.

На днях британським журналістам вдалося вивідати, що кілька найближчих заходів, на яких повинні були б з'явитися Меган Маркл і принц Гаррі, публіка побачить принца Едварда і принцесу Софі. Саме їм випала честь замінити на перший час герцогів Сассекських.

Принц Едвард і принцеса Софі (скріншоти: instagram.com/_the.british.monarchy_)

Зазначимо, що принц Едвард, граф Уессекський (55 років) є третім сином королеви Єлизавети II і її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького. В лінії успадкування британського трону є одинадцятим, після своїх старших братів і їх нащадків. Його дружина, принцеса Софі, графиня Вессекська на рік молодша за свого чоловіка - їй 54 роки. Цікаво, що до 2002 року Софі працювала в сфері зв'язків з громадськістю. Вона народилася в сім'ї Крістофера Борнса Рис-Джонса, колишнього продавця автомобілів, і Мері - банківського менеджера.

Принц Едвард і Софі познайомилися в 1993 році на благодійному заході, незабаром після чого почали зустрічатися. У червні 1999 року відбулася їх весілля. У Едварда і Софі є двоє дітей - дочка Луїза Віндзор (16 років) і син Джеймс Віндзор, віконт Северн (12 років).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що принц Гаррі ще до одруження з Меган Маркл хотів віддалитися від королівської сім'ї. Загальне непринятя з боку королівської сім'ї дуже згуртувало Меган і Гаррі.