Меган Маркл показала редкие фото Лилибет: как выглядит дочь принца Гарри

"С днем ​​рождения нашу прекрасную девочку! Четыре года назад она вошла в нашу жизнь - и каждый день становится ярче и лучше благодаря этому. Спасибо всем, кто посылает любовь и отмечает ее особенный день!" - написала Маркл в сети.

Также она добавила два черно-белых фото с дочкой. На одном из них супруга принца Гарри держит еще совсем крошечную малышку, завернутую в плед.

Меган Маркл показала редкие фото дочери от принца Гарри (фото: instagram.com/meghan)

А на втором фото Лилибет уже заметно подросла. Судя по всему, снимок был сделан во время прогулки на катере. Мама бережно спрятала дочку в своих объятиях, поэтому разглядеть лицо Лилибет практически невозможно.

Отметим, что Меган и Гарри крайне редко публикуют фото своих детей в соцсетях, поскольку пытаются сохранить приватность жизни сына и дочери. Практически на всех снимках малыши сфотографированы так, чтобы не было видно их лиц.

Меган Маркл показала дочку на новом фото (фото: instagram.com/meghan)

Напомним, принцесса Лилибет Сассекская - член британской королевской семьи, внучка короля Великобритании Карла III и принцессы Уэльской Дианы, второй ребенок принца Гарри, герцога Сассекского, и его жены Меган.

Сразу после рождения стала восьмой в порядке британского престолонаследия, после смерти своей прабабки Елизаветы II 8 сентября 2022 года поднялась на седьмую позицию.

С 2020 года Меган и Гарри с двумя детьми живут в США, так как они отказались от своих обязанностей и имеют натянутые отношения с другими членами королевской семьи.

С 2022 года супруга принца Гарри не посещала его родину.

В 2025 году она вернулась в Instagram, а также выпустила свое шоу "С любовью, Меган" на Netflix.

К слову, недавно Маркл рассказала о тяжелом послеродовом расстройстве.

Меган с сыном Арчи и дочкой Лилибет (фото: instagram.com/meghan)