ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл подала в суд на популярный таблоид: что произошло

STYLERПерсоны    17.11.2019 - 09:15
Меган Маркл подала в суд на популярный таблоид: что произошло
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Герцогиню Сассекскую задели слова журналистов

Супруга принца Гарри Меган Маркл подала иск против популярного британского таблоида Mail on Sunday. Связан подобный поступок с тем, что недостоверные заявления о ней и ее отце были возмутительны для герцогини. Об этом сообщает издание Sky News.

Герцогиня Сассекская утверждает, что журналисты выдернули из ее личного письма к отцу некоторые слова и фразы, чтобы использовать их для "очернения".

Меган Маркл подала в суд на популярный таблоид: что произошлоМеган Маркл (фото: royal.uk)

Адвокаты бывшей актрисы намерены опровергнуть сфабрикованные истории, которые касаются поведения королевской четы в приватной обстановке, их отношения, а также расходы супругов, которые якобы легли на британских налогоплательщиков.

Среди историй - информация о том, что Маркл использовала 5 тыс. фунтов стерлингов (411, 3 тыс. рублей) из бюджетного фонда для приобретения медной ванны и 500 тыс. фунтов (41 млн рублей) на улучшение звукоизоляции в доме.

Напомним, Лобода рассказала, что думает о Меган Маркл.

Подержала на руках Арчи: Меган Маркл приняла тайного гостя Хочу ее обнять: Клинтон призналась в чувствах Меган Маркл
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь