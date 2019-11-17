Меган Маркл подала в суд на популярный таблоид: что произошло

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Герцогиню Сассекскую задели слова журналистов

Супруга принца Гарри Меган Маркл подала иск против популярного британского таблоида Mail on Sunday. Связан подобный поступок с тем, что недостоверные заявления о ней и ее отце были возмутительны для герцогини. Об этом сообщает издание Sky News.

Герцогиня Сассекская утверждает, что журналисты выдернули из ее личного письма к отцу некоторые слова и фразы, чтобы использовать их для "очернения".

Меган Маркл (фото: royal.uk)

Адвокаты бывшей актрисы намерены опровергнуть сфабрикованные истории, которые касаются поведения королевской четы в приватной обстановке, их отношения, а также расходы супругов, которые якобы легли на британских налогоплательщиков.

Среди историй - информация о том, что Маркл использовала 5 тыс. фунтов стерлингов (411, 3 тыс. рублей) из бюджетного фонда для приобретения медной ванны и 500 тыс. фунтов (41 млн рублей) на улучшение звукоизоляции в доме.

Напомним, Лобода рассказала, что думает о Меган Маркл.