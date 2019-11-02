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Хочу, щоб мене почули: Меган Маркл поскаржилася на психічне здоров'я

STYLERПерсони    02.11.2019 - 22:20
Хочу, щоб мене почули: Меган Маркл поскаржилася на психічне здоров'я
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Герцогиня Сассекська зізналася, що останнім часом почуває себе вкрай погано

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася з фанатами неприємною звісткою. Дружина принца Гаррі скаржиться на погіршення психічного здоров'я і просить розуміння з боку оточуючих.

Напередодні Маркл відвідала відкриття кондитерської в центрі столиці Великобританії, а також взяла участь у майстер-класі з виготовлення та особисто поспілкувалася із співробітницями кондитерської. Крім того, дружина принца Гаррі виступила з емоційною промовою, яка була звернена до громадськості.

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"Я не хочу, щоб мене любили. Я просто хочу, щоб мене почули, особливо, коли я кажу про важливі для мене проблеми, в тому числі про психічне здоров'я. Наші надії, страхи, невпевненість - це те, що ми відчуваємо. І це нормально, в цьому і є втіха", - сказала Меган.

До того ж, Меган Маркл особисто попросила співробітників ЗМІ не звертатися до неї "герцогиня", хоча згідно з протоколом - це необхідно.

Нагадаємо, що Меган Маркл знову прорахувалася і вляпалася в скандал. Фільм про герцогів "Гаррі і Меган: африканська подорож" виявилася провальною через те, що герцогиня весь час розповідала про труднощі, з якими вона зіткнулася.

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