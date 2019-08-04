Меган Маркл відзначає день народження: як принц Гаррі привітав дружину

4 серпня Меган Маркл виповнилось 38 років. Цей день герцогиня Сассекська планувала відзначити у колі сім'ї, не влаштовуючи гучних вечірок. Принц Гаррі вже привітав дружину теплими словами, опублікувавши відповідний пост в Instagram.

"З днем народження, моя чудова дружина. Спасибі, що приєдналася до мене в цій пригоді! З любов'ю, Г.", - написав герцог.

Окрім зворушливого привітання, принц Гаррі опублікував знімок своєї дружини, на якому Меган виглядає дуже щасливою, що помітно по її щирій посмішці на обличчі.

Принц Гаррі привітав Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

До речі, у Сассекських був досить щільний графік, тому святкуваня з нагоди дня народження Меган Маркл, найімовірніше, пройде в колі близьких людей.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.

Також ми публікували фото, на якому видно, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина. На маківці у герцога практично не залишилося волосся, що чітко видно на одному з відео

Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон створили секретний чат.