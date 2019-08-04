Меган Маркл відзначає день народження: як принц Гаррі привітав дружину

Принц Гаррі зворушливо привітав Меган Маркл із днем народження
4 серпня Меган Маркл виповнилось 38 років. Цей день герцогиня Сассекська планувала відзначити у колі сім'ї, не влаштовуючи гучних вечірок. Принц Гаррі вже привітав дружину теплими словами, опублікувавши відповідний пост в Instagram.
"З днем народження, моя чудова дружина. Спасибі, що приєдналася до мене в цій пригоді! З любов'ю, Г.", - написав герцог.
Окрім зворушливого привітання, принц Гаррі опублікував знімок своєї дружини, на якому Меган виглядає дуже щасливою, що помітно по її щирій посмішці на обличчі.
До речі, у Сассекських був досить щільний графік, тому святкуваня з нагоди дня народження Меган Маркл, найімовірніше, пройде в колі близьких людей.
Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.
Також ми публікували фото, на якому видно, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина. На маківці у герцога практично не залишилося волосся, що чітко видно на одному з відео
Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон створили секретний чат.