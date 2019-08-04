Меган Маркл отмечает день рождения: как принц Гарри поздравил супругу

4 августа Меган Маркл исполнилось 38 лет. Этот день герцогиня Сассекская планировала отметить в кругу семьи, не закатывая шумных вечеринок. Принц Гарри уже поздравил супругу теплыми словами, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

"С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! С любовью, Г.", - написал герцог.

Помимо трогательного поздравления, принц Гарри опубликовал снимок своей супруги, на котором Меган выглядит весьма счастливой, что заметно по ее искренней улыбке на лице.

Принц Гарри поздравил Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

К слову, у Сассекских был довольно загруженный график, поэтому торжество по случаю дня рождения Меган Маркл, вероятнее всего, пройдет в кругу самых близких людей.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.

Также мы публиковали фото, на котором видно, что принц Гарри заметно облысел после рождения сына. На макушке у герцога практически не осталось волос, что отчетливо видно на одном из видео

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон создали секретный чат.