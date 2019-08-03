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Закотить гучну вечірку? Як Меган Маркл відзначить день народження

STYLERПерсони    03.08.2019 - 12:13
Закотить гучну вечірку? Як Меган Маркл відзначить день народження
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл виповниться 38 років

Меган Маркл планує відзначати свій день народження. Вже 4 серпня герцогині виповниться 38 років. Про те, як і з ким дружина принца Гаррі буде святкувати розповів репортер, передає видання ELLE.

Незважаючи на значиму дату, влаштовувати гучну вечірку в палаці Меган Маркл не планує. Найімовірніше, герцогиня віддасть перевагу відзначити свято в колі близьких людей.

Крім того, останнім часом у Сассекських був досить напружений графік і це, найімовірніше, також позначиться на те, що провести час герцогам захочеться в сімейному колі.

Закотить гучну вечірку? Як Меган Маркл відзначить день народженняМеган Маркл (фото: GettyImages)

"Принц Гаррі якраз повернеться з табору Google на Сицилії, де він виступив з промовою про боротьбу зі зміною клімату, тому вони спокійно проведуть день народження Меган в колі сім'ї. Герцог та герцогиня були настільки зайняті останнім часом, що її день народження буде просто заслуженим днем відпочинку з декількома друзями і, звичайно, можливістю розділити дорогоцінні моменти з Арчі", - поділився журналіст Омід Скобі.

Раніше Меган Маркл та принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості.

Також ми публікували фото, на якому видно, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина.

Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон створили секретний чат.

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