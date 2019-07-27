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Маркл довела: принц Гаррі помітно облисів після народження сина (фото)

STYLERПерсони    27.07.2019 - 14:22
Маркл довела: принц Гаррі помітно облисів після народження сина (фото)
Принц Гаррі облисів (фото: Getty Images)

В облисінні принца Гаррі фанати звинувачують герцогиню Сассекську

Принц Гаррі помітно облисів. Подібні зміни почали відбуватися з чоловіком Меган Маркл приблизно після народження дитини. А цей збіг наштовхує не на найприємніші припущення і фанати вже вибудовують свої здогадки.

Поки Маркл сидить вдома з малюком, принц виконує свої обов'язки, відвідуючи різні заходи. Наприклад днями він побував у дитячій лікарні в Шеффілді та шокував усіх своїм зовнішнім виглядом.

На маківці у герцога практично не залишилося волосся, що чітко видно на одному з відео, яке опублікували у соцмережі YouTube.

 

Принц Гаррі облисів (скріншот відео)

Ще кілька років тому шанувальники принца помітили, що волосся стало рідшати, однак ніхто не очікував, що все буде розвиватися настільки швидко. Порівнявши знімки Гаррі з торішніми, лисина була значно менше.

Тепер у мережі обговорюють, що стало причиною такої різкої втрати волосся. Одні вважають, що справа в спадковості, інші, що причина в постійному стресі, з яким принц, ймовірно, стикається через Меган Маркл.

Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон створили секретний чат.

Раніше ми писали, що Меган Маркл і принц Гаррі побили рекорд Гіннеса.

Ми повідомляли, скільки заробляла Меган Маркл до заміжжя. Є припущення, що герцогиня Сассекська накопичила величезну суму під час своєї 7-річної акторської кар'єри.

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