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Меган Маркл відзначає день народження: як принц Гаррі привітав дружину

STYLERПерсони    04.08.2019 - 15:24
Меган Маркл відзначає день народження: як принц Гаррі привітав дружину
Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

Принц Гаррі зворушливо привітав Меган Маркл із днем народження

4 серпня Меган Маркл виповнилось 38 років. Цей день герцогиня Сассекська планувала відзначити у колі сім'ї, не влаштовуючи гучних вечірок. Принц Гаррі вже привітав дружину теплими словами, опублікувавши відповідний пост в Instagram.

"З днем народження, моя чудова дружина. Спасибі, що приєдналася до мене в цій пригоді! З любов'ю, Г.", - написав герцог.

Окрім зворушливого привітання, принц Гаррі опублікував знімок своєї дружини, на якому Меган виглядає дуже щасливою, що помітно по її щирій посмішці на обличчі.

Меган Маркл відзначає день народження: як принц Гаррі привітав дружинуПринц Гаррі привітав Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

До речі, у Сассекських був досить щільний графік, тому святкуваня з нагоди дня народження Меган Маркл, найімовірніше, пройде в колі близьких людей.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.

Також ми публікували фото, на якому видно, що принц Гаррі помітно облисів після народження сина. На маківці у герцога практично не залишилося волосся, що чітко видно на одному з відео

Нагадаємо, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон створили секретний чат.

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