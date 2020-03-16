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Меган Маркл відмовилася від кар'єри в кіноіндустрії: що сталося

STYLERПерсони    16.03.2020 - 07:26
Меган Маркл відмовилася від кар'єри в кіноіндустрії: що сталося
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл прийняла сміливе рішення

Меган Маркл не планує йти в кіноіндустрію. Дружина принца Гаррі з більшою ймовірністю створить власну виробничу компанію, ніж буде зніматися у фільмах. Про це інформує New York Post.

"Меган абсолютно не зацікавлена в тому, щоб знову грати. Вона не збирається бути героєм Marvel або принцесою Діснея - нічого з цього. Це повністю суперечить їхнім планам", - розповіло джерело.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл близькі до підписання багатомільйонної угоди з компанією Netflix, і вони можуть в подальшому піти по стопах Барака і Мішель Обами.

Меган Маркл відмовилася від кар'єри в кіноіндустрії: що сталосяМеган Маркл і принц Гаррі (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Також зазначається, що Меган намагається якомога уважніше ставитися до свого сина Арчі і оберігати його від неприємностей, оскільки нещодавно коронавірус заразив їх близьку подругу Софі Трюдо.

Повідомляється, що вони дуже турбуються про її здоров'я. Дружині канадського прем'єр-міністра Трюдо був поставлений діагноз коронавірус після повернення з Лондона минулого тижня, а тому Сассекські стурбовані її здоров'ям і, звичайно ж, не хочуть, щоб подібне торкнулося їх.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення. Під час прощання зі своїми помічниками Сассекська розплакалася, а принц зрозумів, що позбувся деяких звань.

Ми писали, що Єлизавета II покинула Букінгемський палац через коронавірус.

А також про те, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.

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