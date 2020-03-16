ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меган Маркл отказалась от карьеры в киноиндустрии: что произошло

STYLERПерсоны    16.03.2020 - 07:26
Меган Маркл отказалась от карьеры в киноиндустрии: что произошло
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл приняла смелое решение

Меган Маркл не планирует идти в киноиндустрию. Супруга принца Гарри с большей вероятностью создаст собственную производственную компанию, чем будет сниматься в фильмах. Об этом информирует New York Post.

"Меган абсолютно не заинтересована в том, чтобы снова играть. Она не собирается быть героем Marvel или принцессой Диснея - ничего из этого. Это полностью противоречит их планам", - рассказал источник.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл близки к подписанию многомиллионной сделки с компанией Netflix, и они могут в дальнейшем пойти по стопам Барака и Мишель Обамы.

Меган Маркл отказалась от карьеры в киноиндустрии: что произошлоМеган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Также отмечается, что Меган пытается как можно внимательнее относиться к своему сыну Арчи и оберегать его от неприятностей, поскольку недавно коронавирус заразил их близкую подругу Софи Трюдо.

Сообщается, что они очень беспокоятся о ее здоровье. Жене канадского премьер-министра Трюдо был поставлен диагноз коронавирус после возвращения из Лондона на прошлой неделе, а потому Сассекские обеспокоены ее здоровьем и, конечно же, не хотят, чтобы подобное коснулось их.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри пожалели о своем решении. Во время прощания со своими помощниками Сассекская расплакалась, а принц осознал, что лишился некоторых званий.

Мы писали, что Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса.

А также о том, что эксперты разоблачили Меган Маркл и обвинили во вранье.

Меган Маркл может серьезно подставить Елизавету II: в чем причина Отняла пальму первенства: Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь