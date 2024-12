Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час показали нові фото з дітьми

На листівці представлено шість фото. На одному з них зафіксовано момент, коли діти разом із домашніми улюбленцями біжать до своїх батьків, проте обличчя маленьких принца й принцеси залишаються прихованими.

Решта п'ять кадрів зосереджені на 40-річному принці Гаррі та його 43-річній дружині Меган, демонструючи моменти їхніх недавніх подорожей до Нігерії та Колумбії.

Just woke up in Sydney & look what I found on my feed? The sweetest, happiest Christmas card from Prince Harry & Meghan & their gorgeous family! I couldn’t have asked for a better start to my day!#LoveAlwaysWins pic.twitter.com/v9MWSHWwwT