Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час показали нові фото з дітьми

Принц Гаррі і Меган Маркл представили різдвяну листівку. На ній вони вперше за довгий час показали своїх дітей: 5-річного Арчі та 3-річну Лілібет

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Today , якому надіслала листівку The Archewell Foundation - некомерційна організація, заснована герцогом і герцогинею Сассекськими.

На листівці представлено шість фото. На одному з них зафіксовано момент, коли діти разом із домашніми улюбленцями біжать до своїх батьків, проте обличчя маленьких принца й принцеси залишаються прихованими.

Prince Harry & Meghan’s Christmas card ! pic.twitter.com/Wi5ZvdQJtG — Iris (@IrisTheeScholar) December 16, 2024

Решта п'ять кадрів зосереджені на 40-річному принці Гаррі та його 43-річній дружині Меган, демонструючи моменти їхніх недавніх подорожей до Нігерії та Колумбії.

Just woke up in Sydney & look what I found on my feed? The sweetest, happiest Christmas card from Prince Harry & Meghan & their gorgeous family! I couldn’t have asked for a better start to my day!#LoveAlwaysWins pic.twitter.com/v9MWSHWwwT — Zandi Sussex (@ZandiSussex) December 16, 2024

"Від імені офісу принца Гаррі і Меган, герцога і герцогині Сассекських, Archewell Productions і Archewell Foundation ми бажаємо вам дуже щасливих свят і радісного Нового року", - написано на листівці.

Зазначимо, що подружжя вкрай рідко ділиться фото своїх дітей. Востаннє вони показали сина та доньку у грудні 2022 року, коли на платформі Netflix вийшов документальний проєкт, присвячений парі.

Згідно з інформацією People, оприлюднена листівка є загальнодоступною. Для друзів і найближчих родичів герцоги Сассекські підготували інше, особисте послання, яке вони вирішили не публікувати у відкритому доступі.