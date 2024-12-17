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Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час показали нові фото з дітьми

Вівторок 17 грудня 2024 15:45
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Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час показали нові фото з дітьми Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Принц Гаррі і Меган Маркл представили різдвяну листівку. На ній вони вперше за довгий час показали своїх дітей: 5-річного Арчі та 3-річну Лілібет

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Today, якому надіслала листівку The Archewell Foundation - некомерційна організація, заснована герцогом і герцогинею Сассекськими.

На листівці представлено шість фото. На одному з них зафіксовано момент, коли діти разом із домашніми улюбленцями біжать до своїх батьків, проте обличчя маленьких принца й принцеси залишаються прихованими.

Решта п'ять кадрів зосереджені на 40-річному принці Гаррі та його 43-річній дружині Меган, демонструючи моменти їхніх недавніх подорожей до Нігерії та Колумбії.

"Від імені офісу принца Гаррі і Меган, герцога і герцогині Сассекських, Archewell Productions і Archewell Foundation ми бажаємо вам дуже щасливих свят і радісного Нового року", - написано на листівці.

Зазначимо, що подружжя вкрай рідко ділиться фото своїх дітей. Востаннє вони показали сина та доньку у грудні 2022 року, коли на платформі Netflix вийшов документальний проєкт, присвячений парі.

Згідно з інформацією People, оприлюднена листівка є загальнодоступною. Для друзів і найближчих родичів герцоги Сассекські підготували інше, особисте послання, яке вони вирішили не публікувати у відкритому доступі.

До слова, раніше друг Меган Маркл і принца Гаррі розповів правду про їхні стосунки.

Також ми розповідали, що Меган готує гучне повернення у 2025 році.

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Меган Маркл Принц Гаррі Королівська сім'я Діти
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