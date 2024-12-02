Меган Маркл готовит громкое возвращение в 2025 году. Чем собирается заниматься жена принца Гарри

Меган Маркл намерена вернуться к публичной жизни уже со следующего года. В последнее время герцогиня Сассекская не так часто появлялась на мероприятиях и была менее активна в своей звездной жизни, однако теперь она имеет решительные планы это исправить.

Что известно о возвращении Меган Маркл

Так, источники сообщают, что в начале следующего года избранница принца Гарри запустит кулинарное шоу на Netflix. Оно будет посвящено не только приготовлению пищи, но также садоводству и развлечениям. Вместе с этим наконец-то состоится запуск долгожданного бренда герцогини - American Riviera Orchard.

Все эти события происходят на фоне спекуляций касательно развития бренда Меган, что, мол, не все идет гладко. Поэтому она готова выйти в мир и доказать поклонникам и критикам, что все в ее частной и публичной жизни хорошо. О бренде актрисы сообщали еще в марте, однако тогда в сети начали спорить, кто же помогает Меган в создании ее продукта и кто входит в ее команду.

"Я могу сказать вам, что она является генеральным директором Riviera Orchard, поэтому все слухи о том, что ей трудно найти генерального директора, не являются правдивыми", - заявил один из голливудских инсайдеров.

Избранница принца Гарри собирается удивить поклонников уже в следующем году (фото: Getty Images)

Маркл работает вне фонда Archewell Foundation, который она вместе с Гарри создала для запуска бренда. Некоторые работники этого фонда вовлечены в ее проект, о чем также сообщали инсайдеры.

Бренд American Riviera Orchard занимается выпуском подарочных корзинок, в состав которых состав, в частности, будут входить домашние джемы, лимоны и другие приятности.

В марте Меган представила тизерный клип для бренда, в котором предстала во время приготовления пищи. По словам инсайдеров, если Меган все это время хранила молчание, то только потому, что она продолжала работать над своими предпринимательскими делами. Проект Netflix и ее бренд будут представлены одновременно в новом году.

"Это будет удачный год для Меган. Она потратила много времени на работу за кулисами, чтобы запустить проект в первые несколько месяцев следующего года", - добавил инсайдер.

Меган активно работает над своими проектами (фото: Getty Images)

Как известно, Маркл охотно пользуется советами своих влиятельных друзей, среди которых Клер Уэйт Келлер - бывший дизайнер Givenchy, которая создала ее свадебное платье и подписала большое соглашение с Uniqlo, а также Виктория Джексон - предприниматель в сфере макияжа. Кроме того, избранница Гарри общается с другими влиятельными женщинами, среди которых Гвинет Пэлтроу.

Кулинария всегда интересовала герцогиню Сассекскую. Она публиковала кулинарную книгу для сбора средств на помощь выжившим во время пожара в Гренфелле - это было еще во времена ее жизни в Великобритании. В начале этого месяца Маркл присоединилась к праздничному ужину в Калифорнии, где присутствовали афганские женщины.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл перебрались жить в США в 2020 году. Это произошло после того, как они отказались от королевских обязанностей и выехали из Британии.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)