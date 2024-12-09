Развод Меган Маркл и принца Гарри: друг семьи рассказал правду об их отношениях

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий мужчины для издания E! News.

В последнее время в сети ходят слухи, что Меган и Гарри переживают кризис в отношениях. Появились они из-за того, что в течение последних месяцев супруги все чаще участвуют в событиях отдельно, сосредотачиваясь на собственных проектах.

В то время как Гарри был в Нью-Йорке, Меган находилась за тысячи миль в Калифорнии, где посетила осеннюю гала-церемонию Paley Honors вместе с Тайлером Перри, который был отмечен на этом событии.

Известно, что Тайлер Перри имеет тесную связь с парой. После их переезда в США режиссер предложил супругам временно поселиться в одном из своих домов в Калифорнии, а также предоставил собственную охрану. Кроме того, он является крестным отцом их младшей дочери, принцессы Лилибет.

Тайлер Перри (фото: Википедия)

На мероприятии Paley Honors Тайлер поделился теплыми словами о паре, отметив в интервью для E! News: "Они искренне любят друг друга. У них прекрасная семья, и я желаю им только самого лучшего".

Он также рассказал о своей дружбе с Сассекскими, добавив: "Это настоящая, искренняя и замечательная дружба. Я их очень люблю".

Как комментировал сплетни о разводе принц Гарри

Гарри прокомментировал слухи во время своего выступления на саммите "The New York Times Dealbook", где давал интервью Эндрю Соркину. Он пошутил: "Кажется, мы покупали или переезжали в новый дом около 10-12 раз. Так же, видимо, мы уже расставались столько же раз".

Меган Маркл и принц Гарри (Getty Images)

Принц, улыбаясь, добавил: "Так это что вообще?", и продолжил: "Трудно все это отследить, поэтому просто игнорируешь такие вещи".

Герцог также выразил сочувствие троллям, которые постоянно ожидают чего-то сенсационного, а их "надежды только растут, но этого никогда не происходит".