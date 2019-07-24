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Меган Маркл розповніла через шкідливу їжу: що у неї в раціоні

STYLERЖиття    24.07.2019 - 19:03
Меган Маркл розповніла через шкідливу їжу: що у неї в раціоні
Меган Маркл не може відмовитися від "шкідливої їжі" (Getty Images)

Меган Маркл частенько дозволяє собі зовсім не дієтичну їжу

Меган Маркл, яка нещодавно стала матір'ю і сильно поправилася після пологів, не сильно обмежує себе у шкідливих продуктах. Про це пише видання Viva.

Ще до того, як Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі, і знімалася в кіно, вона неодноразово заявляла в різних інтерв'ю, що намагається харчуватися тільки здоровими і корисними продуктами. Однак з'ясувалося, що після свого заміжжя вона дещо змінила своїм звичкам і іноді дозволяє побалувати себе "шкідливими продуктами".

Меган Маркл розповніла через шкідливу їжу: що у неї в раціоні

Меган Маркл сильно поправилася (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Джерело в королівській родині повідомило, що в звичайному раціоні у герцогині Сассекської. Вона не вживає м'ясо і зазвичай її денний раціон складається тільки з різних салатів.

Проте в меню часто з'являються її улюблені, але дуже калорійні страви. Меган Маркл любить картоплю гратен (це нарізана тонкими скибочками картопля, яку запікають у духовці під вершковим соусом). Також вона любить дуже калорійний сир з пліснявою Grey Owl.

Меган Маркл розповніла через шкідливу їжу: що у неї в раціоні

Меган Маркл з малюком Арчі (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex

І незважаючи на те, що вона зовсім недавно стала мамою чарівного малюка по імені Арчі, герцогиня Сассекська балує себе іноді червоним вином Tignanello.

На сніданок Меган Маркл воліє тости з авокадо, омлет зі спеціями, млинці без глютену і смузі. Вона любить самостійно готувати і особливо – пікти всякі смаколики. І так як зараз у неї деякі труднощі в сім'ї і стрес, вона напевно балує солодощами не тільки дітей Кейт Міддлтон, але й себе саму.

Меган Маркл розповніла через шкідливу їжу: що у неї в раціоні

Меган Маркл (Getty Images)

Крім того, один день у році герцогиня Сассекська присвячує особливій їжі – у свій день народження, 4 серпня, вона щорічно з'їдає тарілку свіжозроблених чіпсів і випиває келих вина. Це звичка з'явилася у неї з дитинства. Її батько працював освітлювачем в Голлівуді і часто брав її з собою на роботу. А коли вона хотіла їсти – він купував їй фаст-фуд і чіпси.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі замислюються про ще одну дитину - так хоче королева.

А також розповідали про те, що Меган Маркл відмовилася боротися із зайвою вагою.

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