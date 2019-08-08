Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити африканського малюка

Меган Маркл і Гаррі хочуть усиновити дитину (колаж РБК-Україна)

Меган Маркл і Гаррі приголомшили Королівський палац несподіваним бажанням

Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити дитину з Африки. Про те, що герцоги Сассекські вирішили порушити ще одну королівську традицію, пише таблоїд RadarOnline.com.

У коментарі виданню джерело, наближене до королівської сім'ї, повідомило, що Меган і Гаррі серйозно задумалися над тим, щоб усиновити африканського малюка, який стане старшим братом для їх власного сина Арчі.

Це бажання Меган Маркл і принца Гаррі вже нібито спровокувало хвилю обурення в самому Букінгемському палаці. Якщо Сассекські втілять свою ідею в життя, то їхній другий син стане першою усиновленою дитиною королівської сім'ї за всю історію Великої Британії.

"Гаррі і Меган зіткнуться з великою протидією старої гвардії, але вони дуже вперті!" - повідав інсайдер.

Меган Маркл і Гаррі (фото: Getty Images)

Як каже джерело, про усиновлення Гаррі і Меган замислилися після того, як відвідали дитячий будинок у Ботсвані під час свого медового місяця.

"Вони були глибоко зворушені, коли відвідали там дитячий будинок. Вони пообіцяли один одному, що повернуться і заберуть до себе додому одного з цих дітей... Усиновлення дитини з Африки стало б останньою даниною, яку Гаррі міг віддати своїй матері, принцесі Діані, адже вона присвятила велику частину свого життя допомозі дітям в Анголі. І Меган, яка є представницею змішаної раси, вважає, що вона таким чином уважить свою маму Дорію", - резюмував інсайдер.

Раніше ми писали про те, що Меган Маркл вирішила продати свій будинок.