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McDonald's закриє усі ресторани ще в одній європейській країні. Названа причина

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Великобританія, П'ятниця 16 вересня 2022 19:36
McDonald's закриє усі ресторани ще в одній європейській країні. Названа причина Фото: McDonald`s закриє усі ресторани на один день (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

МакДональс у Британії вирішив закрити усі ресторани на один день. Також не працюватиме доставка. Однак, можливо, частина ресторанів відновить свою роботу ввечері.

Що відомо про закриття ресторанів МакДональдс – читайте нижче.

Чому McDonald's вирішив закрити ресторани

Як повідомляє видання Express, всі ресторани МакДональдс у Великій Британії будуть закриті в понеділок, 19 вересня - на знак поваги до королеви Єлизавети. Вона померла 8 вересня, і 19 числа пройде її похорон.

"Всі наші британські ресторани будуть закриті в понеділок до 17:00, щоб усі McDonald`s могли віддати шану Її Величності королеві Єлизаветі II. Години роботи та послуг можуть змінюватися після 17:00 тому, будь ласка, перевірте наш додаток перед поїздкою", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Доставка до 17:00 також не працюватиме, але ввечері - цілком можливо. Також у компанії запевнили громадськість, що всі співробітники отримають зарплату у понеділок, попри те, що ресторани не працюватимуть.

McDonald's закриє усі ресторани ще в одній європейській країні. Названа причина

Фото: 19 вересня у Лондоні поховають королеву Єлизавету (Getty Images)

Варто зазначити, що британці здебільшого підтримали таке рішення і навіть запропонували не відкриватись після 17:00. Однак знайшлися і ті, хто був обурений закриттям ресторанів, бо звик снідати саме там.

У Великій Британії 19 вересня будуть закриті не тільки ресторани МакДональдс, а й багато інших компаній, а також великі магазини та супермаркети. Понеділок по всій країні оголошено вихідним днем, оскільки у Вестмінстерському абатстві пройде похорон королеви Єлизавети.

"Це дозволить окремим особам, підприємствам та іншим організаціям віддати шану Її величності та вшанувати пам'ять Її правління", - повідомили в уряді.

Що відомо про похорон королеви

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня. Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

Труну з тілом королеви Єлизавети вже доставили із замку Балморал до Лондона і зараз вона знаходиться у Вестмінстерській залі.

Прощальна служба відбудеться спочатку у Вестмінстерському абатстві, потім процесії пройдуть у Лондоні та Віндзорі.

McDonald's закриє усі ресторани ще в одній європейській країні. Названа причина

Фото: Похорон королеви Єлизавети II (Getty Images)

Поховають королеву Єлизавету II у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку. Там поховані королева-мати, принцеса Маргарет та батько королеви – король Георг VI.

Відвідати похорон королеви Єлизавети II запрошено глави багатьох держав. Відмову в запрошенні отримали лише Путін, Лукашенко та уряд М'янми.

McDonald's закриє усі ресторани ще в одній європейській країні. Названа причина

Фото: Перша леді Олена Зеленська відвідає похорон королеви Єлизавети (Getty Images)

Перша леді України приєднається до 500 глав держав та високих гостей, яких запросили на поминальну службу та VIP-прийом, який організував король Чарльз III.

Присутність Олени Зеленської є ще одним свідченням глобальної підтримки України на той час, як Росія перебуває в ізоляції. Британія є одним із найвірніших союзників України. Її присутність на похороні є ознакою цієї дружби та взаємної поваги", - повідомило джерело в королівському палаці.

До речі, раніше ми писали, що українські МакДональдси готуються до відкриття.

А ще розповідали про те, що в Росії відзначилися черговим безглуздим висловом про Україну та королеву Єлизавету.

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