McDonald's закроет все рестораны еще в одной европейской стране. Названа причина

МакДональс в Британии решил закрыть все рестораны на один день. Также не будет работать доставка. Однако возможно, часть ресторанов возобновит свою работу вечером.

Что известно о закрытии ресторанов МакДональдс - читайте ниже.

Почему McDonald's решил закрыть рестораны

Как сообщает издание Express, все рестораны МакДональдс в Великобритании будут закрыты в понедельник, 19 сентября - в знак уважения к королеве Елизавете. Она скончалась 8 сентября, и 19 числа пройдут ее похороны.

"Все наши британские рестораны будут закрыты в понедельник до 17:00, чтобы все McDonald`s могли отдать дань уважения Ее Величеству королеве Елизавете II. Часы работы и услуг могут меняться после 17:00 поэтому, пожалуйста, проверьте наше приложение перед поездкой", - говорится в сообщении в социальных сетях.

Доставка до 17:00 также работать не будет, но вечером - вполне возможно. Также в компании заверили общественность, что все сотрудники получат зарплату в понедельник, несмотря на то, что рестораны работать не будут.

Фото: 19 сентября в Лондоне похоронят королеву Елизавету (Getty Images)

Стоит отметить, что британцы в основном поддержали такое решение и даже предложили не открываться после 17:00. Однако нашлись и те, кто был возмущен закрытием ресторанов, так как привык завтракать именно там.

В Великобритании 19 сентября будут закрыты не только рестораны МакДональдс, еще и много других компаний, а также крупные магазины и супермаркеты. Понедельник по всей стране объявлен выходным днем, так как в Вестминстерском аббатстве пройдут похороны королевы Елизаветы.

"Это позволит отдельным лицам, предприятиям и другим организациям отдать дань уважения Ее величеству и почтить память Ее правления", - сообщили в правительстве.

Что известно о похоронах королевы

Похороны королевы Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября. Начало церемонии запланировано на 11:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

Гроб с телом королевы Елизаветы уже доставили из замка Балморал в Лондон и сейчас он находится в Вестминстерском зале.

Прощальная служба состоится сначала в Вестминстерском аббатстве, потом процессии пройдут в Лондоне и Виндзоре.

Фото: Похороны королевы Елизаветы II (Getty Images)

Похоронят королеву Елизавету II в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке. Там похоронены королева-мать, принцесса Маргарет и отец королевы - король Георг VI.

Посетить похороны королевы Елизаветы II приглашены главы многих государств. Отказ в приглашении получили только Путин, Лукашенко и правительство Мьянмы.

Фото: Первая леди Елена Зеленская посетит похороны королевы Елизаветы (Getty Images)

Первая леди Украины присоединится к 500 главам государств и высоким гостям, которых пригласили на поминальную службу и VIP-прием, который организовал король Чарльз III.

Присутствие Елены Зеленской является еще одним свидетельством глобальной поддержки Украины в то время, как Россия находится в изоляции. Британия является одним из самых верных союзников Украины. Ее присутствие на похоронах является признаком этой дружбы и взаимного уважения", - сообщил источник в королевском дворце.