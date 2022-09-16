РФ обурюється. Королева Єлизавета "боролася проти Бандери та Шухевича", а на похорон не покликали

Великобританія не запросила представників Росії на державний похорон королеви Єлизавети II. Представників МЗС РФ це дуже обурило і вони спробували знайти цьому незвичайне пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Росії.

"Вона (королева – ред.) служила в роки Другої світової війни в лавах територіальної оборони британських збройних сил, які билися з нацистами та їхніми українськими посібниками С. Бандерою та Р. Шухевичем. Зараз британські еліти на їхньому боці", - заявила Захарова.

За словами офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової, через похорон королеви Британія намагається "звести з Росією рахунки".

Раніше стало відомо, що Путіну, Лукашенку та хунті М'янми відмовили у запрошеннях на похорон Єлизавети . Лондон разом зі своїми західними союзниками прагне ізолювати Росію та її союзницю Білорусь на світовій арені у відповідь на вторгнення Москви до України.

Також повідомлялося, що похорон королеви Великобританії Єлизавети II пройде у Вестмінстерському абатстві 19 вересня . Початок церемонії заплановано на 11:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом).

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