У McDonald's зробили дуже важливу заяву про відкриття ресторанів в Україні (відео)

Багато українців з нетерпінням чекають на відкриття улюбленого фастфуду - МакДональдс. І незабаром він відчинить свої двері для клієнтів. Вже зараз у мережі готуються до відкриття.

Про це розповіли на офіційній сторінці МакДональдс у Facebook.

Про що розповіли у МакДональдс

Так у мережі повідомили українців, що зараз у "маках" йде активна підготовка до відкриття. Там прибирають, чистять обладнання, миють зали та перевіряють, щоби всього всім вистачило.

"Знаємо, що ти нас дуже чекаєш, як і ми на тебе. Щоб усе було ідеально, ми ретельно готуємося до нашої зустрічі! Ми прибираємо наші ресторани, чистимо обладнання, миємо зали, перевіряємо, щоб усе працювало і було в достатній кількості", - сказано у заяві компанії.

Що роблять для клієнтів у "маку"

Клієнтам ще раз нагадали, що в мережі дбають про здоров'я своїх співробітників та спонукають їх вчасно проходити медичні огляди.

Також співробітники ресторанів миють руки з антибактеріальним милом і змінюють рукавички щонайменше раз на годину.

У кафе обробляють поверхні та обладнання дезінфектором.

Поверхні в МакДональдс кілька разів протягом дня ретельно вимивають обладнання, а щоночі проводиться генеральне прибирання.

Коли відкриються "маки"

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що деякі МакДональдси у Києві запрацюють із 20 вересня.

При цьому спочатку це будуть ресторани, розташовані на Лівому березі, а саме: