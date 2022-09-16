У McDonald's зробили дуже важливу заяву про відкриття ресторанів в Україні (відео)
Багато українців з нетерпінням чекають на відкриття улюбленого фастфуду - МакДональдс. І незабаром він відчинить свої двері для клієнтів. Вже зараз у мережі готуються до відкриття.
Про це розповіли на офіційній сторінці МакДональдс у Facebook.
Про що розповіли у МакДональдс
Так у мережі повідомили українців, що зараз у "маках" йде активна підготовка до відкриття. Там прибирають, чистять обладнання, миють зали та перевіряють, щоби всього всім вистачило.
"Знаємо, що ти нас дуже чекаєш, як і ми на тебе. Щоб усе було ідеально, ми ретельно готуємося до нашої зустрічі! Ми прибираємо наші ресторани, чистимо обладнання, миємо зали, перевіряємо, щоб усе працювало і було в достатній кількості", - сказано у заяві компанії.
Що роблять для клієнтів у "маку"
Клієнтам ще раз нагадали, що в мережі дбають про здоров'я своїх співробітників та спонукають їх вчасно проходити медичні огляди.
Також співробітники ресторанів миють руки з антибактеріальним милом і змінюють рукавички щонайменше раз на годину.
У кафе обробляють поверхні та обладнання дезінфектором.
Поверхні в МакДональдс кілька разів протягом дня ретельно вимивають обладнання, а щоночі проводиться генеральне прибирання.
Коли відкриються "маки"
Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація, що деякі МакДональдси у Києві запрацюють із 20 вересня.
При цьому спочатку це будуть ресторани, розташовані на Лівому березі, а саме:
- біля станції метро "Харківська",
- на Дарницькій площі,
- біля підземки на "Осокорках".
Як ми раніше писали,у Києві ресторани McDonald's активно готують до відкриття.
Раніше ми розповідали скільки ресторанів МакДональдз у світі , а де "маків" немає взагалі.