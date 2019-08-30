Майдан затягнуло димом: у центрі Києва сталася пожежа (відео)

У центрі Києва сталася пожежа увечері в п'ятницю, 30 серпня. Через загоряння головну площу країни - Майдан Незалежності заволокло димом. Очевидці публікують фото з місця надзвичайної події.

Повідомляється, що займання сталося за торговим центром "Глобус". Станом на 19:20 Майдан Незалежності у столиці був оповитий димом, як і сусідні вулиці.

Пожежа в центрі Києва на Майдані (фото: facebook.com/olya.volkova)

На місце прибули ДСНС, поліція, а також медики. Попередньо відомо, що загоряння сталося на складі одного з ресторанів.

Пожежа в центрі Києва на Майдані (фото: facebook.com/bklymenko)

На місці НП зібралася велика кількість людей, які знімають все, що відбувається на камери смартфона.

Подробиці події уточнюються.

Пожежа в центрі Києва на Майдані (відео: facebook.com/artylkyiv)

Як повідомлялося раніше, у селі Кишин під Житомиром майже щоночі відбуваються підпали. Люди дійшли вже до того, що кожну ніч в засідках перебуває до 150 осіб з рушницями. Є припущення, що підпали пов'язані з залякуванням місцевих жителів, у яких забрали земельні паї.

Раніше ми також писали, що будинок багатодітній матері, вдови ветерана АТО, підпалили двічі протягом одного тижня. Мама дев'яти дівчаток підозрює заздрісників, яким не сподобалося те, що будинок сім'ї нещодавно подарував анонімний благодійник.