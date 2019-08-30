Майдан заволокло дымом: в центре Киева произошел пожар (видео)

В центре Киева произошел пожар вечером в пятницу, 30 августа. Из-за возгорания главную площадь страны - Майдан Незалежности заволокло дымом. Очевидцы публикуют фото с места чрезвычайного происшествия.

Сообщается, что возгорание произошло за торговым центром "Глобус". По состоянию на 19:20 Майдан Незалежности в столице был окутан дымом, как и соседние улицы.

Пожар в центре Киева на Майдане (фото: facebook.com/olya.volkova)

На место прибыли ГСЧС, полиция, а также медики. Предварительно известно, что возгорание произошло на складе одного из ресторанов.

Пожар в центре Киева на Майдане (фото: facebook.com/bklymenko)

На месте ЧП собралось большое количество людей, которые снимают все происходящее на камеры смартфона.

Подробности происшествия уточняются.

Пожар в центре Киева на Майдане (видео: facebook.com/artylkyiv)

Как сообщалось ранее, в селе Кишин под Житомиром почти каждую ночь происходят поджоги. Люди дошли уже до того, что каждую ночь в засадах находится до 150 человек с ружьями. Есть предположение, что поджоги связаны с запугиванием местных жителей, у которых забрали земельные паи.

Ранее мы также писали, что дом многодетной матери, вдовы ветерана АТО, подожгли два раза в течение одной недели. Мама девяти девочек подозревает завистников, которым не понравилось то, что дом семье недавно подарил анонимный благотворитель.