Когда население Земли сократится? Это будет впервые со времен "Черной смерти" в 14 веке

Несмотря на длительный период роста численности людей на планете, низкая рождаемость, старение и изменения в демографических тенденциях могут привести к уменьшению численности населения.

Сколько сейчас проживает людей на планете

В 1804 году население мира достигло отметки в 1 миллиард. В течение следующих 218 лет промежутки между достижением следующей миллиардной отметки становились все короче, пока в 2022 году ООН не объявила, что на Земле живет 8 миллиардов человек.

Цифра нынешнего населения мира зависит от того, куда вы смотрите - не говоря уже о том, что она, несомненно, изменилась с момента написания статьи до того момента, когда вы читаете эту статью.

Worldometer оценивает численность населения мира на уровне чуть более 8 179 550 700, в то время как другие считают его ниже: The World Counts составляет чуть менее 8 133 842 800, а Бюро переписи США - 8 075 980 800.

Трудно узнать, является ли какая-либо из этих цифр точной, потому что достаточно непрактично отслеживать каждое рождение и смерть в тот самый момент, когда они происходят.

Как поясняет Австралийская академия наук, мировые часы населения используют "всю доступную информацию, чтобы определить увеличение населения в течение следующего года". Это могут быть данные переписи населения, записи о рождении и смерти, а также научные исследования.

"Поскольку рост населения происходит непрерывно, а часы, которые обновляются раз в 12 месяцев, несколько скучны, они делят предполагаемый годовой прирост на количество секунд в году (31 536 000). Это создает впечатление, что они постоянно тикают вверх", - утверждают в Академии.

Насколько многочисленным может стать население?

Независимо от того, кто прав на текущее состояние мирового населения, ожидается, что количество людей на планете не будет постоянно расти. Ранее в этом году в последнем выпуске отчета ООН "Перспективы народонаселения мира" было оценено, что мировое население достигнет пика в 10,3 миллиарда в середине 2080-х годов, а затем упадет до 10,2 миллиарда к 2100 году.

Мало того, что прогнозируемый пик и падение гораздо раньше, чем ожидалось, но если это произойдет, это будет первый случай со времен Черной смерти в 14 веке, когда мировое население сократится.

Несмотря на то, что глобальное население в это время продолжает расти, есть многие страны, где рост уже замедлился или даже начал уменьшаться. Одними из наиболее известных примеров уменьшения могут быть Италия и Япония, но, по данным Центрального разведывательного управления, которое публикует данные о темпах роста населения, падение больше всего на Островах Кука, где рост находится на уровне 2,24%.

Считается, что одним из наиболее вероятных основных факторов, которые привели к предыдущему пику и падению населения, является снижение рождаемости. В более чем половине стран мира уровень рождаемости ниже нужного - 2,1 живорожденных на женщину, теоретически необходимых для поддержания стабильности населения.