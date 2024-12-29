Предсказания Ванги на 2025 год: о каких 10 важных событиях она предупредила человечество
Пророческие слова болгарской провидицы Ванги продолжают волновать умы и сердца миллионов людей по всему миру. Ее пророчества касались как глобальных изменений, так и личных событий в жизни людей. Что же ждет нас в 2025 году согласно ее предсказаниям?
О каких 10 важных событиях в 2025 году предупреждала человечество известная провидица Ванга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
1. Масштабный экономический кризис в США
Ванга предсказывала серьезные экономические потрясения в Соединенных Штатах. Она говорила: "Америка зашатается, когда ее золото обесценится, а доллар станет тенью прошлого"
2. Европа опустеет
Ванга предсказывала, что Европа может стать малонаселенной. Она отмечала: "Европа станет пустыней, будто люди сами покинули ее без борьбы"
3. Открытие новых источников энергии
Провидица намекала на прорыв в науке: "Люди найдут новую силу, похожую на солнце, которая заменит старые источники энергии"
4. Встреча с внеземными цивилизациями
Одно из самых интересных пророчеств касается инопланетян. Ванга говорила: "Мы не одни во Вселенной, и вскоре увидим тех, кто придет из других миров"
5. Войны на европейском континенте.
Пророчица предупреждала о новых конфликтах: "Кровь будет пролита в землях, где раньше царило мирное сотрудничество". Ванга говорила, что война в Европе приведет к гибели многих людей.
6. Возвращение старых болезней
Ванга считала, что человечество снова столкнется с болезнями, которые уже давно считались побежденными. Она говорила: "Вернется болезнь из прошлого, которой боятся все поколения". Одновременно с этим провидица прогнозировала прорыв в трансплантации и лечении рака.
7. Геологические катастрофы
В своих пророчествах она упоминала о больших землетрясениях и изменениях в природе: "Земля будет трястись там, где всегда была тишина".
Ванга предупреждала об извержениях вулканов, в том числе спящих. Будет много масштабных наводнений, что повлечет хаос. Еще она говорила о сильном землетрясении вдоль западного побережья США.
8. Развитие искусственного интеллекта
Ванга предсказывала, что технологии сделают значительный прорыв: "Умная машина заменит человеческий мозг во многих сферах"
9. Религиозное возрождение
Ванга говорила о духовном пробуждении: "Люди снова вернутся к Богу, ища в нем ответы на вопросы, которые наука не может объяснить"
10. Рост уровня воды и новая "Водная империя"
По ее словам, из-за изменения климата вода станет доминирующим фактором во многих регионах: "Из воды поднимется новая империя, которая будет управлять морями и океанами"
Что из предсказанного Вангой уже осуществилось?
Трагедия 11 сентября 2001 года. Ванга предсказывала: "Американские братья падут, когда железные птицы врежутся в башни." Это событие стало реальностью во время атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
Авария на подводной лодке "Курск" (2000 год). Пророчица говорила: "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать" Это предсказание сбылось, когда подводная лодка затонула в Баренцевом море.
Победа Барака Обамы на выборах в США. Ванга отмечала: "Наступит время, когда президентом Америки станет человек с черной кожей, и он принесет большие перемены"
Брекзит. Пророчица предупреждала о расколе в Европе: "Союз, который кажется незыблемым, рассыплется, как песок на ветру"
Рост влияния Китая. Ванга говорила: "Страна с желтой звездой станет новым мировым лидером"
Что прогнозировала Ванга на следующие годы
2028 - Новый источник энергии искореняет голод в мире, а люди достигнут Венеры.
2033 - Формы побережья морей изменятся, а ледники начнут исчезать
2043 - Европа претерпит значительную культурную трансформацию, когда ислам станет доминирующей религией
2046 - Люди начнут массово производить искусственные органы и это произведет революцию в медицине
2076 - Коммунизм распространится на страны мира
2100 - Искусственное солнце будет обеспечивать светом и теплом темную сторону Земли
2130 - С помощью инопланетян люди создадут подводные общества
2170 - Изменение климата и в дальнейшем будет разрушать планету, а засуха опустошит большую часть мира
2183 - Марсианская колония провозгласит независимость, которая приведет к межпланетному напряжению
2201 - Холодное солнце нарушит глобальные климатические модели
2256 - Человечеству будет угрожать межгалактический вирус
2288 - Произойдут первые путешествия во времени
2480 - Полное затмение погрузит людей в темноту - из-за столкновения двух искусственных солнц
3797 - Человечеству будет угрожать вымирание, но будут созданы колонии в новой солнечной системе
4599 - Бессмертие станет широко распространенным.
5079 - по словам Ванги, этот год станет для человечества последним
Ранее мы рассказывали о том, что предсказал для человечества на 2025 год Нострадамус.
А также мы писали, что в пророчествах Ванги и Нострадамуса на 2025 год обнаружили жуткое совпадение.
При написании материала использованы источники: The times of India, The Sun, Euronews, NDTV, Sky History