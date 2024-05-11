Наша планета на грани массового вымирания. Ученые сказали, у кого есть шанс выжить

Жизнь существует на Земле не менее 3,7 миллиарда лет. За это время произошло 5 массовых вымираний, которые уничтожили не менее 75% видов, но жизнь все равно восстанавливалась. Сейчас некоторые ученые заявляют, что наша планета находится на грани шестой массового вымирания.

От чего может погибнуть большинство видов на Земле и у кого есть шансы выжить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию IFLScience .

От чего может погибнуть жизнь на Земле

Самый серьезный эпизод по вымиранию произошел примерно 250 млн лет назад - пермское вымирание - и уничтожил примерно 90% всех видов после серии катаклизмов вулканических извержений. После нескольких миллионов лет жизнь восстановилась и достигла более здорового равновесия.

Некоторые ученые утверждают, что сейчас мы находимся в разгаре шестого массового вымирания, в первую очередь из-за вмешательства человека, разрушения среды обитания, загрязнения и изменения климата. Но маловероятно, что это приведет к смерти всего живого на Земле.

Угроза от ядерного оружия

Более серьезную угрозу существованию жизни на планете составляет ядерное оружие. После атомной войны радиоактивные осадки распространились бы по большей части земного шара. В то же время, сажа от бомб попадет в атмосферу и спровоцирует "ядерную зиму", принося длительные периоды темноты и низкие температуры.

Это приведет к разрушению основы экосистем из-за остановки фотосинтеза. В конце концов, это вызовет голодную смерть многих животных.

Исследования показывают, что жизнь в отдельных частях планеты может пережить полную ядерную войну, а люди могут и не пережить. Больше шансов имеют беспозвоночные - тараканы и скорпионы, которые могут выдержать удивительные дозы радиации. Также выжить могут много форм микроскопической жизни.

Тихоходы имеют шанс выжить даже во время ядерной зимы (фото: Oleh Liubimtsev/Shutterstock.com)

Астрономические угрозы

Ученые заявляют, что есть безумная угроза астрофизических событий, таких как вспышки гамма-излучения, большие удары астероидов и взрыв новой звезды.

Экстремальные астрофизические события могут стерилизовать все живое на земном шаре. Например, взрыв сверхновой звезды приведет к тому, что на Землю пойдет интенсивное космическое излучение, которое повредит озоновый слой, защищающий нас от вредного ультрафиолетового излучения солнечных лучей.

Но вероятность того, что это произойдет в течение существования нашей Солнечной системы, низкая. Если звезда станет сверхновой в 40-50 световых годах от нас, наша планета будет в безопасности, правда, не все формы жизни на ней.

В 2017 году ученые из Оксфордского и Гарвардского университетов исследовали устойчивость жизни к астрофизическим событиям. Они пришли к выводу, что единственное животное, которое, вероятно, выживет под угрозой исчезновения в результате всех астрофизических катастроф, это тихоходное.

Почему выживут только тихоходы

Тихоходы - это осьминогое почти микроскопическое животное, известное тем, что его чрезвычайно трудно убить. На таксономическом дереве они являются частью животного мира - они не бактерии, амебы, археи или грибы.

Чтобы выдержать интенсивную среду, крошечные существа войдут в состояние глубокой спячки, выбросив 95% воды из своих тел. Они могут выдерживать низкие температуры - 272,95 градуса и высокие температуры 150 градуса, а также экстремальное давление и сильную радиацию. Они даже могут жить в космическом вакууме.

Жизнь на Земле обречена

Ученые заявляют, что жизнь на нашей планете в конце концов обречена на вымирание. Солнце начнет умирать примерно через 5 млрд лет, когда в нем закончится водород. Когда оно станет гигантом, то расширится настолько, что поглотит две ближайшие планеты, Меркурий и Венеру. Вероятно, такая же судьба впоследствии ждет и Землю.

Тогда наша планета нагреется и будет охвачена интенсивным излучением. Океаны буквально улетучатся, а атмосфера уничтожится, оставив после себя бесплодный, выжженный ландшафт. Даже тихоходы не переживут этот сценарий.