МАУ заявила про нові ціни після карантину: що зміниться

У МАУ розповіли про нові принципи ціноутворення (колаж: РБК-Україна)

У МАУ розповіли про зміну тарифів після старту авіасполучень

В Міжнародних авіалініях України розповіли про нові ціни та формування тарифів. Ці правила набирають чинності вже з 1 червня, а на 15 число заплановано відновлення польотів.

При цьому в МАУ запевняють, що привабливість тарифів з точки зору ціни для клієнтів залишиться в пріоритеті.

"Це буде новий продукт з новими техніками в ціноутворенні. Але, безумовно, ми зберігаємо привабливість наших тарифів з точки зору ціни", - розповіли в прес-службі МАУ, пишуть "Українські новини".

Компанія після карантину перейде до однієї "тарифної сім'ї" в економ-класі і однієї - у бізнес-класі.

А при зміні дати вильоту на більш пізній період буде проводитися перевірка наявності місць відповідно до застосованого в оригінальному квитку тарифу. Тобто штрафних санкцій та сервісного збору не буде. Але різницю в тарифі, якщо вона буде, заплатити доведеться.

У МАУ також розповіли, що компанія за час карантину відшкодувала пасажирам вартість невикористаних квитків на суму 9,9 млн доларів за період з 17 березня по 25 травня.

Як ми писали раніше, МАУ знову кинула пасажирів, українці не зможуть вилетіти з Таїланду.

Також повідомлялося, що метро у Києві чекають серйозні зміни з 1 липня.

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Автор: Светлана Мащенко