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МАУ заявила о новых ценах после карантина: что изменится

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 11:23
МАУ заявила о новых ценах после карантина: что изменится
В МАУ рассказали о новых принципах ценообразования (коллаж: РБК-Украина)

В МАУ рассказали об изменении тарифов после старта авиасообщений

В Международных авиалиниях Украины рассказали про новые цены и формирование тарифов. Эти правила вступают в силу уже с 1 июня, а на 15 число запланировано возобновление полетов.

При этом в МАУ заверяют, что привлекательность тарифов с точки зрений цены для клиентов останется в приоритете.

"Этот будет новый продукт с новыми техниками в ценообразовании. Но, безусловно, мы сохраняем привлекательность наших тарифов с точки зрения цены", - рассказали в пресс-службе МАУ, пишут "Украинские новости".

Компания после карантина перейдет к одной "тарифной семье" в эконом-классе и одной - в бизнес-классе.

А при изменении даты вылета на более поздний период будет проводиться проверка наличия мест в соответствии с примененным в оригинальном билете тарифом. То есть штрафных санкций и сервисного сбора не будет. Но разницу в тарифе, если она будет, заплатить придется.

В МАУ также рассказали, что компания за время карантина возместила пассажирам стоимость неиспользованных билетов на сумму 9,9 млн долларов за период с 17 марта по 25 мая.

Как мы писали ранее, МАУ снова кинула пассажиров, украинцы не смогут улететь из Таиланда.

Также сообщалось, что метро в Киеве ждут серьезные перемены с 1 июля.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Международные авиалинии Украины
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