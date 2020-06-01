МАУ знову кинула пасажирів: українці не зможуть вилетіти з Таїланду

МАУ скасувала єдиний рейс з Таїланду для українців (Колаж РБК-Україна)

Українцям, які встигли придбати квиток з Таїланду в Київ, МАУ запропонувала обмін

В Таїланді застрягло кілька тисяч українців, які не змогли вчасно повернутися додому через запроваджений карантин. Багато з них відлетіли з України ще до початку пандемії та мали зворотні квитки на березень і квітень 2020 року. Повернутися додому вони не змогли, оскільки рейси були скасовані.

15 травня був організований лише один спеціальний рейс, яким полетіти додому змогли тільки деякі з туристів. Квитки на нього були дуже дорогі, та й місткість літака була всього 300 осіб. Скористатися хабами також було дуже важко, через те, що до них добиратися треба було самостійно і вартість такої дороги перевищувала вартість квитка в Україну.

В кінці травня з'явилося повідомлення про те, що 4 червня буде організовано ще один рейс Делі – Бангкок – Київ. Рейс був анонсований як комерційний і авіакомпанія МАУ виставила на продаж квитки від Бангкока вартістю майже 1100 доларів за одне місце.

Українці були обурені, оскільки вже понад два місяці знаходяться в чужій країні й у багатьох закінчилися гроші, вони змушені просити про допомогу рідних і знайомих. Деякі в Таїланді застрягли цілими сім'ями, і вони виявилися буквально на межі виживання.

У понеділок, 1 червня, в групах туристів, які застрягли у Таїланді, з'явилися повідомлення про те, що комерційний рейс запланований на 4 червня, скасований. З'ясувалося, що квитки за завищеними цінами встигли купити вже близько 30 осіб.

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Після повідомлення скасування рейсу, представники МАУ не реагували на листи та повідомлення пасажирів. Люди знову опинилися в безвихідному становищі, оскільки практично всі, хто придбав квитки на цей рейс, гроші позичали у друзів і знайомих. Як розповіли українці в коментарі для Styler, рейс нібито скасували через те, що було продано дуже мало квитків.

До вечора 1 червня авіакомпанія МАУ почала відповідати пасажирам і запропонувала замість повернення коштів, обміняти цей квиток на будь-який інший. У МЗС українцям відповіли, що скасування рейсів не відноситься до діяльності міністерства.

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В Україні повідомили про те, що найближчим часом будуть організовані додаткові рейси для українців, які застрягли в різних країнах. Таїланду в списку цих країн немає і ні в одній організації українцям не можуть повідомити, чи планується такий рейс найближчим часом.

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Варто відзначити, що українці, які залишилися в Таїланді, опинилися в дуже складній ситуації. Багато хто просто не мають засобів до існування, залишилися зовсім без грошей. Серед туристів є пенсіонери та маленькі діти. На цей момент їм допомагають волонтери та соціальні служби, які видають харчові пайки.

Люди вже записували відео зі зверненням до президента України, народних депутатів, політиків і впливових людей. Вони написали сотні листів з проханням про допомогу. Але за два місяці на заклики про допомогу так ніхто і не відгукнувся.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Таїланді застрягли кілька тисяч українців і вони вже два місяці не можуть повернутися додому.

А також ми писали про те, що у МЗС повідомили, які країни відновлюють авіаперельоти.

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Автор: Анна Шиканова