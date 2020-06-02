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Метро в Києві чекають серйозні зміни з 1 липня: що потрібно знати

STYLERЖиття    02.06.2020 - 12:09
Метро в Києві чекають серйозні зміни з 1 липня: що потрібно знати
Метро в Києві чекають зміни з 1 липня (фото: РБК-Україна)

Київський метрополітен з 1 липня готує нововведення

Метро у Києві з 1 липня повністю відмовиться від жетонів, а інший громадський транспорт - від талонів на проїзд і компостерів.

У Telegram-каналі Київського метрополітену розповіли, як менш ніж через місяць можна буде оплачувати проїзд.

Так, пасажири зможуть при оплаті проїзду скористатися:

  • KyivSmartCard;
  • Карткою метро (до 31.03.2021);
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платсистеми (в метро - через жовті турнікети);
  • Мобільними додатками: Google Pay, Apple Pay і KyivSmartСard;
  • Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Пресслужба метрополітену нагадала, що електронні квитки можна придбати в мобільному додатку або у кіосках на зупинках транспорту. Карту розташування кіосків можна подивитися тут.

Столичні пільговики можуть оплатити проїзд Карткою киянина. А українці, яким пільги на проїзд надані на загальнодержавному рівні, зможуть проходити, показавши посвідчення в розгорнутому вигляді.

Зазначимо, що у Міністерстві інфраструктури анонсували, що скоро проїзд на залізниці та метрополітені можна буде оплатити єдиним електронним квитком.

Як ми писали раніше, Укрзалізниця потрапила в скандал в перший же день після запуску поїздів.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України метро
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