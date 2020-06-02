Метро в Києві чекають серйозні зміни з 1 липня: що потрібно знати

Київський метрополітен з 1 липня готує нововведення
Метро у Києві з 1 липня повністю відмовиться від жетонів, а інший громадський транспорт - від талонів на проїзд і компостерів.
У Telegram-каналі Київського метрополітену розповіли, як менш ніж через місяць можна буде оплачувати проїзд.
Так, пасажири зможуть при оплаті проїзду скористатися:
Пресслужба метрополітену нагадала, що електронні квитки можна придбати в мобільному додатку або у кіосках на зупинках транспорту. Карту розташування кіосків можна подивитися тут.
Столичні пільговики можуть оплатити проїзд Карткою киянина. А українці, яким пільги на проїзд надані на загальнодержавному рівні, зможуть проходити, показавши посвідчення в розгорнутому вигляді.
Зазначимо, що у Міністерстві інфраструктури анонсували, що скоро проїзд на залізниці та метрополітені можна буде оплатити єдиним електронним квитком.
Як ми писали раніше, Укрзалізниця потрапила в скандал в перший же день після запуску поїздів.
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Автор: Светлана Мащенко