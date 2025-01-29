Популярная артистка отреагировала на упреки о "шароварщине" в музыке

Маша Кондратенко стала финалисткой нынешнего Нацотбора на "Евровидение". Она, как известно, является автором композиций "Ванька-встанька", "Ведмеді, балалайки" и других. Многие слушатели назвали подобное творчество артистки "шароварщиной" и "байрактарщиной".

Звезда сцены призналась, как реагирует на такие упреки в свой адрес. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью РБК-Украина (проект Styler).

Что говорит Кондратенко

Знаменитость не имеет негативного отношения к этим своим композициям и объясняет, что секрет их успеха - во времени. По ее мнению, песни "Ванька-встанька", "Ведмеді, балалайки", "Люлі-люлі" были своевременными, поднимали настроение украинцам, а также возвращали надежду.

"В начале полномасштабной войны я выпустила трек "Чекаю на тебе", который посвятила своей сестре, у которой муж на фронте. Но я поняла, что хочется как-то поддержать людей. И написалась песня "Ванька-Встанька". И это было вовремя, это было просто, легко. Это то, в чем нуждались люди в тот момент", - делится подробностями она.

Тем не менее, Кондратенко не скрывает, что, конечно, возмутительные комментарии ее расстраивали. Но в то же время она понимала, что критика - явление временное.

"Я понимала, что именно я запустила эту серию мемных песен, которые в тот момент поддерживали, давали надежду. Мне писали военные, говорили, что эти песни им помогают. Они снимали очень много видео мне, я передавала им видеоприветствия. И поэтому я понимала, для чего это делаю. А хейт - это временное", - отмечает певица.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Кроме того, финалистка Нацотбора на "Евровидение-2025" радуется, что смогла задать тренд, который захотели подхватить и другие исполнители.

"Классно, что я могла задать этот тренд, который все захотели подхватить. Это лишь доказывает своевременность и успешность моих песен. Я ничего плохого в этом не вижу. Здорово быть вдохновением для кого-то. Особенно, когда это не просто копирование, а самодостаточная работа", - объясняет свою позицию по этому поводу Кондратенко.

К слову, Маша Кондратенко - 25-летняя исполнительница, актриса и блогерша, финалистка 10 сезона "Голосу країни". Она - уроженка города Шостка в Сумской области, и свои творческие способности, в частности любовь к музыке, начала проявлять с самого детства.

Первая ее серьезная награда состоялась на конкурсе "Мини Мисс Принцесса 2007" в Харькове, где она уже тогда начала петь.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)