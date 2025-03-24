Маша Ефросинина впервые за долгое время показала мужа-военного и сына на семейном фото

Известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина, которая недавно раскрыла свои ежедневные ритуалы красоты, показала супруга Тимура Хромаева и сына Александра на совместном фото.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию знаменитости в Instаgram.
Дело в том, что муж знаменитости празднует юбилей, в связи с чем Ефросинина трогательно обратилась к нему.
"С днем рождения, мой любимый! Мой Тимур! Тебе сегодня 50! И я не организовала тебе праздник, сценарий которого в моей голове зрел уже несколько лет. Но эти годы привели нашу жизнь к обстоятельствам, сильнее нас, обстоятельствам, в которых нам с тобой не до праздников, которые мы так любили делать для себя и наших друзей", - отметила телеведущая.
Во время войны семья радуется простым вещам - быть вместе.
"Однако ты сегодня рядом со мной и Сашей, и это самый большой подарок для меня, о котором я только могла мечтать", - подчеркнула Маша Ефросинина.
Также телезвезда вспомнила первую встречу с будущим супругом на набережной в Крыму.
"С тобой я все еще чувствую себя той юной девочкой на Ялтинской набережной в момент нашей первой встречи. Не представляю жизни, в которой тебя нет: ни в 25, ни в 45, ни в 70, ни в 100 лет", - подытожила она.
Ефросинина также опубликовала милое семейное фото с супругом и сыном, на котором она позирует без макияжа.
Маша Ефросинина с мужем и сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры телеведущей тут же принялись комментировать публикацию и присоединились к поздравлениям:
Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе более 20 лет. У пары есть двое детей: 21-летняя дочь Нана, которая живет отдельно, и 10-летний сын Александр.
Супруг телеведущей сразу же после начала полномасштабного вторжения пошел защищать нашу страну. Он занимается радиоэлектронной борьбой.
В августе 2024 года получил награду от главкома Александра Сырского - Серебряный крест.
Вас также может заинтересовать