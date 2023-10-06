Массажист-физиотерапевт рассказал о ценности сна и последствиях недосыпа

Сон - это одна из основ здорового функционирования организма человека. Безусловно, если говорить о восстановлении, то массаж, процедуры и фармакология - уступают сну.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на комментарий массажиста-физиотерапевта Владимира Ткаченко рассказывает, в чем заключается ценность здорового сна для организма и к каким последствиям приводит недосып.

Как здоровый сон влияет на наш организм

По словам Владимира, во время сна ваше тело растет, происходит биосинтез, регенерация тканей и связок сухожилий, быстрее заживают раны и это благодаря выделению гормона роста.

Это лишь один гормон, который колоссально влияет на ваше тело, а в целом, во время сна, вы получаете множество гормонов, которые будут "фиксить" ваше тело.

Появляются новые нейронные связи за счет сортировки собранной информации за день и "утилизации" ненужной информации.

"То есть, если мозг днем сосредоточен на исследовании внешнего мира, то во время сна он фокусируется на внутреннем. И да, ваш мозг никогда не отдыхает! Меняются только ритмы его работы и фазы сна, в каждой из которых, происходят разные процессы", - говорит физиотерапевт. .

Сколько человеку нужно спать для восстановления организма

Владимир рассказал, что сон состоит из четырех фаз:

дремание

поверхностный сон

сна умеренной глубины

глубокого сна

"4 фазы - это примерно 90 минут. И потом "Миша, давай по новой". Самая главная из всех - это фаза глубокого сна, потому что там и синтез гормонов и биологически активных веществ. В этой фазе, кстати, вы видите сны. Если вы пробудились от какого-то раздражителя в четвертую фазу, так еще долго можете "тупить" сидя над кроватью", - отметил Ткаченко.

"То есть, если вы решили поспать днем, то заводите будильник так, чтобы вы прошли весь цикл - 90 минут. В целом организму достаточно четырех-пяти фаз для полного восстановления, но только если завтра вам не нужно на работу или школу - вы обязательно проснетесь раньше" - объяснил физиотерапевт.

Как сон и недосып влияют на наше здоровье (фото: Freepik)

Последствия недосыпа

Если пренебрегать сном - ты получишь:

ухудшение когнитивных функций

ухудшение работы иммунной системы

переедание и лишний вес

снижение производительности

снижение мотивации

плохой внешний вид

и вообще ты умрешь раньше.

Выходит, сон - это единственный способ полностью восстановить свой организм, исцелить его и дать возможность разгрузиться мозгу от ненужных мыслей и знаний. Спать нужно качественно - это факт.

А вот недосып не то что, ухудшит ваше эмоциональное и физическое состояние, а еще и сократит вашу жизнь, потому что организм будет испытывать постоянную усталость и, соответственно, быстрее "износится".