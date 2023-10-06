Масажист-фізіотерапевт розповів про цінність сну та наслідки недосипу

Сон - це одна з основ здорового функціонування організму людини. Безумовно, якщо говорити про відновлення, то масаж, процедури та фармакологія - поступаються сну.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на коментар масажиста-фізіотерапевта Володимира Ткаченка розповідає, в чому полягає цінність здорового сну для організму і до яких наслідків призводить недосип.

Як здоровий сон впливає на наш організм

За словами Володимира, під час сну ваше тіло росте, відбувається біосинтез, регенерація тканин та зв‘язок сухожиль, швидше загоюються рани і це завдяки виділенню гормону росту.

Це лише один гормон який колосально впливає на ваше тіло, а загалом під час сну, ви отримуєте безліч гормонів які будуть "фіксити" ваше тіло.

З‘являються нові нейронні зв‘язки коштом сортування зібраної інформації за день і "утилізації" непотрібної інформації.

"Тобто, якщо мозок вдень зосереджений на дослідженні зовнішнього світу, то під час сну він фокусується на внутрішньому. І так, мозок ваш ніколи не відпочиває! Змінюються лише ритми його роботи і фази сну, в кожній з яких, відбуваються різні процеси", - каже фізіотерапевт.

Скільки людині необхідно спати для відновлення організму

Володимир розповів, що сон складається з чотирьох фаз:

дрімота

поверхневий сон

сон помірної глибини

глибокий сон.

"4 фази - це приблизно 90 хвилин. І потім "Міша, давай по новій". Найголовніша з усіх - це фаза глибокого сну, бо там і синтез гормонів і біологічно активних речовин. В цій фазі, до речі, ви бачите сни. Якщо ви проснулись від якогось подразника в четверту фазу, то ще довго можете "тупити" сидячи над ліжком", - зазначив Ткаченко.

"Тобто якщо вирішили поспати вдень, то заводьте будильник так, щоб ви пройшли увесь цикл - 90 хвилин. В цілому організму достатньо чотирьох-п‘яти фаз для повного відновлення, але якщо завтра вам не потрібно на роботу чи у школу - ви обов‘язково прокинетесь раніше" - пояснив фізіотерапевт.

Як сон і недосип впливають на наше здоров'я (фото: Freepik)

Наслідки недосипу

Якщо нехтувати сном - ти отримаєш:

погіршення когнітивних функцій

погіршення роботи імунної системи

переїдання і зайва вага

зниження продуктивності

зниження мотивації

поганий зовнішній вигляд

і взагалі ти помреш раніше.

Виходить, сон - це єдиний спосіб повністю відновити свій організм, зцілити його і дати змогу розвантажитись мозку від непотрібних думок та знань. Спати потрібно якісно - це факт.

А от недосип не те що, погіршить ваш емоційний і фізичний стан, а ще й скоротить ваше життя, бо організм буде відчувати постійну втому і, відповідно, швидше "зноситься".