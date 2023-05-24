И это не кофе. Назван напиток, который убивает ваш сон

Эксперты предупреждают, что некоторые напитки могут нанести вред вашему здоровью. В частности, перед сном лучше отказаться от определенных напитков, ведь они могут оказать влияние на ваш отдых. щи, которые нам советуют избегать перед сном, чтобы немного поспать. Есть очевидные вещи, такие как отказ от кофеина, но есть и менее очевидная вещь, о которой вы, возможно, не подумали.

Какой напиток мешает сну

Вы можете почувствовать сильную сонливость после кружки пива или бокала вина, но оказывается, что алкоголь тоже может разрушить ваш ночной сон.

Эксперты по сну выявили потенциальные причины бессонницы, и одна из них связана с привычками употребления алкоголя и никотина.

"Хотя алкоголь часто помогает быстрее заснуть, его употребление перед сном может вызвать фрагментарный сон и стать причиной частых пробуждений в течение ночи", - сказано в сообщении исследователей.

Исследования показали, что употребление алкоголя в течение четырех часов перед сном может негативно повлиять на непрерывность и продолжительность сна, приводя к более длительному "пробуждению после начала сна", когда вы просыпаетесь ночью и изо всех сил пытаетесь снова заснуть.

"Если у вас возникли проблемы с засыпанием после вечернего напитка, постарайтесь выпить последний напиток примерно за четыре часа до того, как ложитесь спать, чтобы убедиться, что у вашего тела было достаточно времени для переваривания и метаболизма алкоголя, прежде чем вы попытаетесь заснуть", - утверждают эксперты.

Исследования также показали, что употребление никотина перед сном было связано с бессонницей, потому что оно влияет на способность организма засыпать и оставаться во сне.

Кроме того, для хорошего сна врачи рекомендуют отказаться и от кофе. Пейте его не позднее, чем 6-7 часов до сна.