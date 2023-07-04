Почему сны повторяются и что это может означать: объяснение психолога

Повторяющиеся сны видят многие люди. Обычно в таком сне картинка не меняется или же меняется незначительно, но человек вынужден проживать ситуацию снова и снова. Обычно это многих пугает и вызывает беспокойство, особенно, если сон неприятный.

Преподаватель психологии в Гарвардской медицинской школе Дейрдре Баррет объяснила, почему это происходит. Она провела несколько собственных исследований на тему сна и является автором пяти книг о сновидениях.

Почему сны повторяются

По словам психолога, повторяющиеся сны обусловлены глубокими переживаниями в реальной жизни, страхом неудач и другими факторами. Сон можно назвать повторяющимся, если это сновидение повторилось более двух раз.

Чаще всего такие сны связаны с глубокими переживаниями и серьезными проблемами в реальной жизни.

В детском возрасте сны могут повторяться очень часто и чаще всего именно они связаны со страхами - остаться в одиночестве, потерять родителей, встретить чудовище и так далее.

Во взрослом возрасте могут сниться сны, связанные с реальной жизнью - например, что человек куда-то опаздывает. Это происходит из-за подсознательного страха не прийти вовремя на работу или пропустить важную встречу.

Причиной таких сновидений может быть страх неудачи - например, на экзамене. Усугубляет ситуацию социальное давление и неуверенность в себе.

А сны о потере или повреждении зубов могут быть связаны с потерей чего-то или кого-то в реальной жизни, ощущением беззащитности или проблемами со здоровьем. И кстати, именно такое значение дают в сонниках.

Кроме того, чаще всего повторяющиеся сны видят люди с посттравматическим стрессовым расстройством или повышенной тревожностью. В таких случаях психологические травмы настолько серьезные, что они продолжают о себе напоминать навязчивыми кошмарами с одним и тем же сюжетом.

Еще одной причиной повторяющихся снов психологи называют апное - расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно происходит остановка дыхания.

Как избавиться от таких снов

По словам психолога, справиться с этой проблемой поможет осознание негативных причин, которые вызывают беспокойство. Как показывает практика, отлично помогают справиться медитации.

Если сны вызывают у человека стресс и ухудшают качество жизни на регулярной основе, то стоит обратиться за профессиональной помощью к психологу, психотерапевту, психоаналитику.

Иногда избавиться от повторяющихся снов помогает нормализация распорядка дня, спокойные ритуалы и обстановка перед сном, прогулки по вечерам.