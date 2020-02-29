Березень 2020: головні свята місяця і додаткові вихідні

В березні в Україні святкується вісім національних свят
В Україні у березні 2020 року святкується безліч національних, релігійних та всесвітніх свят. При цьому є свята, які дають українцям додаткові вихідні протягом робочого тижня. Видання STYLER зібрало добірку найважливіших свят місяця й підготував оновлений календар державних вихідних для українців.
Перший місяць весни буде щедрим на вихідні. У березні українці відпочиватимуть 10 днів.
Крім звичайних субот і неділь місяця, українців чекає і додатковий вихідний. Оскільки у 2020 році святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня випадає на неділю, то вихідним буде понеділок – 9 березня.
Попри те, що українці будуть сидіти вдома тільки один додатковий день, свят все ж більше. Серед найбільш шанованих в Україні – початок Великого посту, який припадає на 2 березня, а також Міжнародний жіночий день, що відзначається 8-го березня. Також в Україні вважається великим святом День народження Тараса Шевченка (9 березня), День Землі (20 березня) і, відповідно, Година Землі (28 березня), Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз (24 березня).
Окремо варто відзначити свята, якими в Україні шануються захисники - День українського добровольця (14 березня), День служби безпеки України (25 березня), День Національної гвардії України (26 березня).
Нагадаємо, що раніше ми публікували календар поминальних днів у 2020 році. Ми писали, коли потрібно вшанувати померлих рідних і які головні традиції цих днів.
Варто нагадати, що незабаром починається Великий піст. Раніше STYLER писало, як правильно підготуватися до свята і які продукти заборонені.