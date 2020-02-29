Март 2020: главные праздники месяца и дополнительные выходные

В марте в Украине празднуется восемь национальных праздников
В Украине в марте 2020 года празднуется множество национальных, религиозных и всемирных праздников. При этом есть праздники, которые дают украинцам дополнительны выходные в течение недели. Издание STYLER собрало подборку самых важных праздников месяца и подготовил обновленных календарь государственных выходных для украинцев.
Первый месяц весны будет щедрым на выходные. В марте украинцы будут отдыхать 10 дней.
Кроме обычных суббот и воскресений месяца, украинцев ожидает и дополнительный выходной. Поскольку в 2020 году празднование Международного женского дня 8 марта выпадает на воскресенье, то выходным будет и понедельник – 9 марта.
Несмотря на то, что украинцы будут сидеть дома только один дополнительный день, праздников все же больше. Среди самых почитаемых в Украине – начало Великого поста, которое приходится на 2 марта, а также Международный женский день, отмечаемый 8-го марта. Также в Украине считается большим праздником День рождения Тараса Шевченко (9 марта), День Земли (20 марта) и, соответственно, Час Земли (28 марта), Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом (24 марта).
Отдельно стоит отметить праздники, которыми в Украине почитаются защитники - День украинского добровольца (14 марта), День службы безопасности Украины (25 марта), День Национальной гвардии Украины (26 марта).
Напомним, что ранее мы публиковали календарь поминальных дней в 2020 году. Мы писали, когда нужно почтить умерших родных и какие главные традиции этих дней.
Стоит напомнить, что вскоре начинается Великий пост. Ранее STYLER писало, как правильно подготовиться к празднику и какие продукты запрещены.