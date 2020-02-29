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Март 2020: главные праздники месяца и дополнительные выходные

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В марте в Украине празднуется восемь национальных праздников

В Украине в марте 2020 года празднуется множество национальных, религиозных и всемирных праздников. При этом есть праздники, которые дают украинцам дополнительны выходные в течение недели. Издание STYLER собрало подборку самых важных праздников месяца и подготовил обновленных календарь государственных выходных для украинцев.

Первый месяц весны будет щедрым на выходные. В марте украинцы будут отдыхать 10 дней.

Кроме обычных суббот и воскресений месяца, украинцев ожидает и дополнительный выходной. Поскольку в 2020 году празднование Международного женского дня 8 марта выпадает на воскресенье, то выходным будет и понедельник – 9 марта.

Несмотря на то, что украинцы будут сидеть дома только один дополнительный день, праздников все же больше. Среди самых почитаемых в Украине – начало Великого поста, которое приходится на 2 марта, а также Международный женский день, отмечаемый 8-го марта. Также в Украине считается большим праздником День рождения Тараса Шевченко (9 марта), День Земли (20 марта) и, соответственно, Час Земли (28 марта), Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом (24 марта).

Отдельно стоит отметить праздники, которыми в Украине почитаются защитники - День украинского добровольца (14 марта), День службы безопасности Украины (25 марта), День Национальной гвардии Украины (26 марта).

Все праздничные даты в марте 2020 года

  • 1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета;
  • 2 марта – начало Великого поста;
  • 3 марта – Всемирный день дикой природы, Всемирный день писателя;
  • 6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 9 марта – День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея (World DJ Day);
  • 10 марта – еврейский праздник Пурим (с вечера 9-го к вечеру 10 марта);
  • 13 марта – Всемирный день сна;
  • 14 марта – День украинского добровольца, День землеустроителя Украины, Международный день числа "Пи";
  • 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
  • 17 марта – День святого Патрика, День мобилизационного работника;
  • 18 марта – День работника налоговой тa таможенной службы Украины;
  • 19 марта – Международный день клиента;
  • 20 марта – День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья;
  • 21 марта – Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день кукольника;
  • 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
  • 23 марта – Всемирный день метеоролога;
  • 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом;
  • 25 марта – День службы безопасности Украины;
  • 26 марта – День Национальной гвардии Украины;
  • 27 марта – Международный день театра;
  • 28 марта – Час Земли;
  • 29 марта – переход на летнее время (в ночь с 29 на 30 марта);
  • 31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа).

Напомним, что ранее мы публиковали календарь поминальных дней в 2020 году. Мы писали, когда нужно почтить умерших родных и какие главные традиции этих дней.

Стоит напомнить, что вскоре начинается Великий пост. Ранее STYLER писало, как правильно подготовиться к празднику и какие продукты запрещены.

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